Ekteparet har lagt ned utallige arbeidstimer i den gamle hytta fra 1970-tallet. Belønningen er et fristed som de bruker så mye som mulig.

EVJE OG HORNNES: – Det var en nydelig høstdag og de hadde fyrt opp i peisen her inne. Det var så koselig. Etterpå gikk vi opp i skogen bak hytta og så på utsikten, og da kjente vi virkelig at dette hadde vi lyst på, sier Laura Bjørkum.

Men ekteparet var langt fra de eneste på visning denne dagen. Det krydde av folk som var nysgjerrige på den lille hytta i skogen. Paret måtte strekke seg godt over prisantydning, men har aldri angret på at de måtte ut med 450.000 kroner for hytta i 2004.

Hytta ble bygd i 1973/74. I 2013 ble det anlagt vei helt opp til hytta, og da byttet familien tak og bygde ny terrasse. Ytterdøra er ny og malt i en gul kontrastfarge. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

Det følger med nesten to mål eiertomt og det er et rikt fugle- og dyreliv på eiendommen. Hytta ligger bare en times kjøretur hjemmefra, og den korte avstanden var viktig for paret da de skulle kjøpe hytte. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

– Det kiler fortsatt i magen når vi kommer opp her etter jobb på fredagen. Det er noe med lukten, omgivelsene og forventningene, fortsetter 55-åringen.

Ektemannen Morten Andreas Larsen (62) har det på samme måte.

– Jeg kjenner hvordan jeg selv girer ned når vi tar av fra hovedveien og kjører de siste kilometerne opp, forteller han.

Kjøkkenet er av heltre eik, mens benkeplaten er kompositt. Det er godt med benkeplass selv om hytta ikke er så stor. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

Droppet utbygging

De første årene gjorde paret små oppgraderinger og hygget seg med den tradisjonelle hytta. Det var først da det ble anlagt kjørevei helt opp i 2013, at de begynte på de større prosjektene.

Først la de nytt tak på hele hytta og deretter bygde de terrasse. Laura forteller at de også vurderte å bygge ut, men at de innså at de ikke trengte mer plass. Det de egentlig ville var å gi de 60 kvadratmeterne en skikkelig oppgradering.

Utestua er selvbygd, og Morten har sveiset et nytt stativ til den tradisjonelle bålpanna. Til sommeren skal møblene byttes ut med plassbygde benker. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

Vinduene er gamle og skulle kasseres. Benken er laget av den gamle ytterdøra som tidligere sto i hytta. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

– For to år siden så strippet vi hytta slik at det omtrent bare var bjelkelaget i igjen, og så bygde vi det hele opp igjen, forklarer Morten.

Han er elektriker av yrke og en meget habil hobbysnekker. Bortsett fra å legge ny kledning utvendig og å sette inn nye og større vinduer, har paret gjort det meste selv. Som for eksempel å kle både vegger og tak innvendig med låvepanel.

– Laura beiset hvert eneste panel før jeg monterte det på veggen, sier Morten og skryter av at det er kona som har planlagt det aller meste.

Avgjørende med planlegging

Lauras far er arkitekt og dermed er hun arvelig belastet med å kunne se gode og funksjonelle løsninger. Samtidig hadde paret eid hytta i mange år, og kjente både hytta og deres egne behov før de satte i gang.

– God planlegging og det at vi hadde bodd oss godt inn, er nok mye av forklaringen på at vi er så fornøyd med slik det er blitt, tror hun.

Etter at paret byttet stuevinduene virker hele hytta større, men lunheten er likevel bevart. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

Både ny kledning, ny eikeparkett, splitter nytt kjøkken og justering av rominndelingen har gitt hytta et solid løft, men de store vinduene har kanskje gitt den største følelsen av endring. De gir ikke bare ekstra lys og utsyn, men også en illusjon om ei større hytte.

Men det stopper ikke her. I yttergangen og på badet har Morten lagt varmekabler, og selve badet har han bygget opp med en helt spesiell vri.

Smarte tekniske løsninger

Paret er ikke tilkoblet det offentlige vann- og avløpsnettet, men har boret etter vann. I tillegg har de installert vakuumtoalett og gravd ned en stor tank til denne på tomten.

For at ikke varmtvannsbereder og pumpesystemet skulle ta så mye plass inne på badet, bygde Morten like godt et tilbygg i bakkant av badet, men inngang fra en luke bak toalettet.

– Vi har plassert alt det tekniske utstyret i dette rommet, og det fungerer utmerket.

Badet er lunt og moderne, og det er til og med varmekabler i gulvet. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

Bak vakuumtoalettet har Morten bygget et lite tilbygg som er blitt et teknisk rom. Dermed kan varmtvannstank, pumpe og annet utstyr skjules der, samtidig som det er lett å komme til ved behov. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

Og siden både vannledning fra brønnen og det tekniske rommet er godt isolert, har de alltid tilgang på friskt vann fra brønnen i kranen.

– Når vi skrur på kranen inne så starter den elektriske pumpen og pumper vann direkte opp fra den 90 meter dype brønnen. Vi har sjekket vannkvaliteten, og det er friskt drikkevann. Det er en helt super løsning som gjør at vi aldri tenker på at vi ikke er koblet til offentlig vann- og avløp, forklarer Morten.

Høy hyggefaktor

Selv om det er mange smarte løsninger i hytta, er likevel hyggen og sjarmen det viktigste. Beiset panel, lunt interiør og en god og varmende, rentbrennende peis, gjør hytta behagelig å være i.

– Vi har vært opptatt av å oppgradere, men samtidig bevare hyttekosen, og mesteparten av interiøret har vært med oss i mange år, sier Laura.

Sofaen er akkurat stor nok til to. Både den og sofabordet har fulgt familien lenge. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

Gyngestolen er et gjenbruksfunn og kommoden fikk Lauras oldemor i forlovelsespresang. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

Benken ved spisebordet snekret hennes far til henne og Morten da de bygde hus på 1980-tallet.

– Stolen i hjørnet er gjenbruk og trukket om, og slik er det med mye. Når jeg ser meg rundt så er det vel bare den grå stolen som er ny, ler Laura.

Lenestolen er ny, men ellers er det meste av møbler og interiør gjenbruk eller noe som paret har hatt lenge. Laura har en instagramkonto, @hyttapaevje, hvor hun har delt flere før-bilder fra hytta. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

Paret har selv snekret sengene på soverommene og det er smart oppbevaringsplass i skuffer under. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

Lave skuldre

Skapertrangen har også fått utløp på utsiden av hytta, og til og med den klassiske bålpannen fra Espegard har blitt oppgradert.

– Jeg sveiset et nytt stativ så vi slapp det store stativet stikkende opp i utestua, forklarer Morten mens Laura forteller at de har brukt gamle vinduer i denne for sjarmens skyld.

Fyr i bålpanna og kaffen er klar! Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen

– Neste prosjekt er å bytte ut møblene med plassbygde benker, forteller hun.

Dermed blir det plass til mange rundt bålpannen, selv om ekteparet gjerne nyter livet alene på hytta.

Se flere bilder i bildegalleriet under:

Det er ikke noe å si på utsikten fra terrassen som strekker seg over to sider av hytta. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen Utstoppede fugler og dyr passer godt i ei hytte i skogen. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen Lune jordfarger er gjennomgående. Dette åkleet har Laura kjøpt på bruktbutikken og hun skulle gjerne visst hvem som har laget det. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen Trappa mellom gangen og kjøkkenet er bygget av restematerialer. Det er Lauras far på 85 år som har snekret den, i tillegg til å være arkitekt har han jobbet som trappesnekker. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen Vi har hatt hytta lenge, og da vi først skulle pusse den opp så planla vi det hele veldig godt, sier Laura. Foto: Kristin Ellefsen / Fædrelandsvennen ← →

– Barna våre er voksne og det er hyggelig når de blir med opp, men for det meste er det jo bare oss to som bruker hytta.

Og det gjør de så ofte som mulig. Nesten hver eneste helg bortsett fra de varmeste ukene midt på sommeren når de er i båten.

– Jeg kan i grunnen ikke tenke meg noe bedre enn å være her. Det er ingenting som kan sammenlignes med følelsen av å komme opp på hytta etter jobb fredag, sier Morten.