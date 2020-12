Ekte eller kunstig juletre?

De kunstige juletrærne har kommet for å bli. Ikke drysser de, ikke trenger de vann, og ikke er de fulle av småkryp. Men så har det ekte treet en helt egen sjarm. Hva skal man velge? Her er noen fordeler og ulemper med både ekte og kunstig.

Vår spaltist Mari Halvorsen jobber som gartner og bruker fritiden på egne hageprosjekter, gjerne med sønnen Elias (3) på slep.

Har du liten plass finnes det flere “slim” modeller på markedet. Foto: Mari Halvorsen Noe av det hyggeligste i førjulstiden er å kjøpe juletre. Det er fortsatt mange som velger ekte edelgran. Foto: Mari Halvorsen

Miljøspørsmålet kommer ofte opp når man snakker om juletre. Selv om det kunstige treet er laget av plast, så skal det ekte treet gjødsles, sprøytes og fraktes hvert år. Det kunstige treet har du derimot i mange år. Jeg tør ikke komme med noen fasit på hva som er mest miljøvennlig, for det regnestykket er altfor stort og komplisert, men jeg tror likevel jeg kan konkludere med at det som betyr mest er hva du legger under treet og ikke hva treet er laget av.

Men hvilke andre fordeler og ulemper er det?

De kunstige modellene har blitt mer og mer naturtro. Man kan fort bli lurt til å tro at de er ekte. Foto: Mari Halvorsen

Fordeler med kunstig juletre.

Et allergivennlig alternativ uten muggsopp og gammel pollen.

Drysser ikke og kan settes opp så tidlig du vil!

Helt uten småkryp. Visste du at et ekte juletre kan ha 25 000 insekter, midd og edderkopper i seg? Disse overlever riktignok ikke i stuemiljø særlig lenge.

Enkelt å sette opp og pakke ned igjen.

Du slipper å lete time etter time i regn og vind etter det fineste treet, for så å få bilen full av nåler og krypdyr.

De fleste trærne kommer ferdig med lys. Sett i kontakten, og vipps så er treet perfekt lyssatt! Ingen knute på lenka og akrobatikk for å dandere lenka pent rundt hele treet.

Legger du i noen ekstra kroner kan du få et ordentlig flott tre, som ser nesten helt ekte ut med håndmalte nåler.

Fordeler med ekte juletre.

Den gode lukta

Du kan variere hvilken type tre du vil ha hvert år.

Muligheten for en hyggelig familieutflukt for å velge det perfekte treet. Eller kanskje et sjarmerende uperfekt tre?

Tradisjon, tradisjon, tradisjon. Det blir aldri helt det samme med et kunstig tre.

Selv har jeg gått for et nydelig kunstig juletre og er veldig fornøyd med det. Julegal som jeg er blir det satt opp så tidlig som mulig uten at naboene tror det har rablet helt for meg. Men når jeg kommer hjem til mamma og pappa, da skal det være ekte slik som det alltid har vært.