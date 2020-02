Dette sier den nye rapporten om drikkevannet vårt

– Hovedbudskapet er at tilnærmet alle i Norge har trygt vann i krana, sier seniorrådgiver i Mattilsyne

De aller fleste i Norge kan trygt drikke vannet i krana, viser en fersk rapport fra Mattilsynet. Foto: NTB scanpix

Christine Gulbrandsen

Med jevne mellomrom oppstår det sykdom på grunn av drikkevannet. I fjor sommer, for eksempel, ble det kjent at drikkevannet på Askøy var forurenset av bakterien Campylobacter og at mange innbyggere der hadde fått magesyke.

Engster du deg for at samme skal ramme deg, kan du ta det med knusende ro. Det er nemlig liten sjanse for at vannet du har i springen, er sykdomsframkallende. En fersk rapport fra Mattilsynet viser at drikkevannet til de aller fleste nordmenn er trygt å drikke.

– Rundt 98 prosent av oss har vann i krana som tilfredsstiller de hygieniske kravene. Det er et bra tall, så hovedbudskapet vårt er at tilnærmet alle i Norge har trygt vann i krana, sier Line Ruden, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Jo større, jo proffere

Norge er et langstrakt land med spredt geografi og bebyggelse, og dermed finnes det også mange forskjellige vannforsyningssystemer og enkeltmannsforsyninger her.

Størrelsen på vannforsyningssystemene varierer, fra de minste som forsyner noen få boliger eller fritidsboliger, til de store som forsyner flere hundre tusen mennesker. Omtrent 86 prosent av befolkningen, eller rundt 4,5 millioner mennesker, ifølge SSB, er tilknyttet et kommunalt vannforsyningsverk, kommer det fram i Mattilsynets rapport “Status for drikkevannsområdet i landets kommuner”.

– De aller fleste får drikkevannet sitt fra et stort vannforsyningssystem. Og det vi erfarer, er at større vannverk ofte driver proffere enn de små. De har mer spesialkompetanse og sikrere rutiner. Det betyr også at det er færre avvik for E. coli, intestinale enterokokker eller andre sykdomsframkallende bakterier enn i de aller minste vannverkene, sier Ruden.

– Følg rådene!

Dersom du har spørsmål om drikkevannskvaliteten der du bor, kan du kontakte vannverket og be om status for vannet de leverer deg. Vannverkene er også lovpålagt å oppgi informasjon om eventuelle avvik de oppdager som kan utgjøre en helsefare, forklarer seniorrådgiveren.

– Noen vannverk sender også ut sms til abonnentene dersom det har oppstått et avvik. I så tilfelle er mitt viktigste råd å alltid følge oppfordringer de måtte komme med. Råder de for eksempel til å koke drikkevannet, bør du definitivt gjøre det, sier hun.

Drikkevannet i Kristiansand har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre kommunen melder om noe annet, opplyser de på sine hjemmesider.

“Vannet tilfredsstiller de strenge kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann. Dersom kommunen sender ut kokeanbefaling bør du følge Folkehelseinstituttets råd”, skriver de.