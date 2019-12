– Vi har vært ute på noen grelle eksempler der folk har fått skøytebane i stua. De har skrudd av varmen inne før de har reist på ferie eller hjem til jul, men glemt utekranen, sier Rolf Berg hos Egeland Rør.

Når det blir varmere, og spesielt når det blåser og er store svingninger i været, kan rørene sprekke. Da fosser vannet ut av de sprukne rørene og havner gjerne i veggen og inne i boligen din.

Ifølge SINTEF skyldes de aller fleste innrapporterte vannskader tradisjonelle rørlekkasjer fra vann og avløp, herunder lekkasjer forårsaket av frost.

Ifølge Finans Norge har erstatningene etter vanninntrengning, stopp i avløp og tilbakeslagsskader økt de siste årene, og koster i dag mer enn 1 milliard kroner.

De har utarbeidet en oversikt over hvordan det samlede erstatningsbeløpet for forsikringsskader forårsaket av vann er fordelt, og i perioden 2008–2018 var 9 prosent forårsaket av frostskader. https://www.finansnorge.no/statistikk/skadeforsikring/klimarelaterte-skader/vannskader/

NTB scanpix/Shutterstock

Steng vannet riktig

Det finnes en rekke ulike utekraner i norske boliger, men man skiller normalt mellom frostfrie og ikke frostfrie kraner. Dersom du har en som ikke er frostfri, må du sørge for å stenge den skikkelig av.

– De gammeldagse tappekranene skal etter regelverket ha en egen stengekran inne. Da må du først stenge av den, og der er det også en ventil som du må åpne for å få ut alt vannet. Deretter må du åpne utekranen og tømme den for vann, og la den gjerne bli stående åpen, råder Berg.

Husk å ta av krankoblingen

Har du en frostsikker utekran, er du langt tryggere, men du må likevel ta noen forholdsregler.

– De frostfrie kranene er selvdrenerende, men mange er ikke klar over at de må skru av den lille krankoblingen i plast som ofte er festet til kranen. Denne lille stussen holder på vannet, og dermed kan vannet fryse inne i veggen selv om selve kranen er frostfri, forklarer han.

NTB scanpix/Shutterstock

Anbefaler å bytte

Espen Engmann er rørleggermester hos Rørkjøp og sier til Ifi.no at vann som blir stående i røret og i utekranen og som fryser, kan presse seg sideveis, og hvis du er heldig så er det bare rør og kran som går fra hverandre i skjøten.

– Men det tryggeste vil alltid være å bytte til en frostsikker kran, sier han.

Usikker på om kranen er frostfri

Dersom du bytter til en frostfri kran og husker å fjerne krankoblingen er du normalt trygg, men mange vet kanskje ikke hva slags utekran de har. Da bør du søke hjelp.

– Du kan for eksempel ta et bilde og sende til en rørlegger, så vil rørleggeren raskt kunne se hva slags kran det er. Det er lurt å gjøre det, for det er både kjedelig og unødvendig å få en lekkasje fordi en selv ikke har tatt de nødvendige forholdsreglene, sier servicelederen hos Egeland Rør.