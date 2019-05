Disse 17. mai-kakene blir garantert en suksess

Is hører med til 17. mai, det samme gjør en lekker og smakfull kake på festbordet. Vi har fått kjente norske kake- og matbloggere til å dele noen av sine kakefavoritter på nasjonaldagen.

Maria Villmones Bondeson

– Verdens beste

– Denne herligheten er jo som kjent Norges nasjonalkake og dermed den ultimate 17. mai-kaken, i hvert fall for dem som setter pris på tradisjoner, sier matblogger Maria Villmones Bondeson, som driver bloggen Marias Salt og Søtt

Som ung var hun ikke spesielt stor fan av verdens beste, men i voksen alder har hun fått opp øynene for klassikeren.

– Fyldig og myk kakebunn, sprø marengs, vaniljekrem, pisket krem, ristede mandler ... komponentene spiller så til de grader på lag og danner perfekt harmoni av både smak og konsistens!

DU TRENGER:

Til kakerøren:

150 g smør, mykt/romtemperert

150 g sukker

5 eggeplommer

150 g hvetemel

1 1/2 ts bakepulver

2 ts vaniljesukker (valgfritt)

3/4 dl melk

Til marengs:

5 eggehviter

180 g sukker

75 g mandelflak

Til fyll:

5 dl vaniljekrem (lag selv eller kjøp ferdig i butikken)

3 dl kremfløte

SLIK GJØR DU DET Sett ovnen på 175 C. Ha smør og sukker i en miksebolle og visp til det blir lyst og luftig. Tilsett eggeplommene og visp dem godt inn. Bland sammen mel, bakepulver og vaniljesukker, og visp dette så inn i røra vekselvis med melken. Ikke visp mer enn nødvendig her!

Lag marengsen ved å vispe eggehvitene til de er stive, deretter ha i sukkeret og visp igjen til du får en blank og fin marengs. Dekk en langpanne eller annen rektangulær form med bakepapir, ca. 30×40 cm.

Stryk kakerøren tynt utover bakepapiret. Ha deretter marengsblandingen oppå, og stryk den forsiktig utover laget med kakerøre. La gjerne overflaten bli litt ujevn, da får marengsen ekstra sprø "topper" her og der. Dryss over mandelflak, og stek på midterste rille i ovnen ca. 25 minutter. La kaken avkjøles helt i formen.

Del kaken i to på midten. Legg den ene halvdelen på et kakefat med marengssiden ned, og bre utover et lag med vaniljekrem. Pisk kremfløten og legg et lag av den oppå vaniljekremen. Avslutt kaken med å legge den andre delen av kaken på toppen, nå med marengssiden opp.

– Mange vil sikkert si at den piskede kremen og vaniljekremen skal blandes sammen før den has på kaken. Men da har fyllet veldig lett for å bli litt tyntflytende og dermed renne ut. Da er løsningen å ha dem på hver for seg, avslutter Bondeson.

Foto: Kristine Ilstad

Foto Christina Børding.

– Pavlova

– Pavlova er en av de mest populære festkakene i mai. Den lette konsistensen og deilige smaken av marengs, fløtekrem og bær slår an hos både liten og stor, sier Kristine Ilstad, kvinnen bak den kjente kakebloggen Det søte liv, som består av over 4000 ulike kakeoppskrifter.

Hun forteller at hun gjerne lager en stor langpanneversjon, slik at det er nok kake til at gjestene kan forsyne seg flere ganger.

– Det fine med Pavlova er at marengsbunnen kan lages klar flere dager før servering. Det eneste man trenger å gjøre på serveringsdagen, er å pynte med fløtekrem og bær, sier hun og fortsetter:

– Til 17. mai pynter jeg den hvite marengskaken med masse blå og røde bær for å få en feststemt kake i rødt, hvitt og blått!

DU TRENGER:

Til marengsbunn:

8 eggehviter

400 g sukker

1 ts vineddik

3 ss maisenna

Til fyll:

6 dl kremfløte

5 ts vaniljesukker

Til pynt:

bringebær, bjørnebær og blåbær

melisdryss

SLIK GJØR DU DET Pisk eggehvitene stive med mikser, og tilsett så sukkeret gradvis under fortsatt kraftig pisking. Pisk i omtrent 20 minutter til du får en tykk og stiv marengs. Vend forsiktig i eddik og maisenna med en slikkepott.

Ha marengsen i en stor langpanne (ca. 30x40 cm) kledd med bakepapir. Marengsen skal ikke smøres helt utover til kantene av langpannen, men formes på frihånd til en tykk firkant. Lag gjerne en fordypning på midten av kaken (der du plasserer mesteparten av fyllet etterpå.) Marengskaken vil flyte litt utover under stekingen, så det er lurt å ikke legge marengsen i et for tynt lag.

Sett kaken midt i ovnen som er forvarmet til 180°C. Skru temperaturen ned til 150°C straks kaken er satt inn i ovnen. Stek kaken i omtrent 1,5 time, og dekk eventuelt marengskaken med et stykke bakepapir på slutten av steketida, så den holder på den hvite fargen. Skru av varmen på ovnen og la kaken stå i ettervarmen til ovnen er helt kald. Flytt den stekte kaken forsiktig over på et stort, firkantet fat.

Pisk kremfløte og vaniljesukker til krem, fordel denne på toppen av kaken. Pynt med masse friske bær og sikt til slutt melis over.

privat

privat

– Ostekake med jordbær

– Ostekake med jordbær er en fresh kake som er enkel å lage, og det setter man jo pris på når det er så mye annet som skal være klart til 17. mai, sier Anita Stokke Blomvik.

Hun driver matbloggen Kvardagsmat, og sier at hun liker spesielt at ostekaken gjør seg ekstra fint på kakebordet i og med at fargene rødt, hvitt og blått er framtredende.

– I tillegg er det godt med en litt syrlig og frisk kake innimellom alle kremkakene og ispinnene man skal spise nasjonaldagen, sier hun.

DU TRENGER:

Til kakebunnen:

250 g digestivekjeks

100 g smør

Til ostefyllet:

1 pk. sitrongelé

2,5 dl kokende vann

3 dl rømme

200 g kremost naturell

100 g melis

1 ts vaniljesukker

3 dl kremfløte

10–12 jordbær

Til gelétoppingen:

1 pk. jordbærgelé

2,5 dl kokende vann

Til pynten:

Jordbær

Blåbær

Granateple

SLIK GJØR DU DET Finn fram en kakeform på 22 cm og sett den på et kakefat.

Smelt smøret og knus kjeksene. Bruk en kjøkkenmaskin med S-kniver, eller knus dem for hånd. Bland inn smøret og trykk kjeksmassen flat i bunnen av kakeformen. Sett i kjøleskap mens du gjør klar ostefyllet.

Kok opp vannet og rør inn i sitrongeleen. Sett til side for avkjøling mens du visper sammen rømme, kremost, melis, vaniljesukker og kremfløte. Bruk en kjøkkenmaskin og visp til det er luftig krem. Hell sitrongeleen i kremen i en tynn stråle og bland inn.

Skjær av stilken på jordbærene og del dem i to. Sett dem med snittflata inn til formen. Hell ostefyllet i kakeformen, pass på at jordbærene blir stående inntil kakeringen. Sett kaken i kjøleskap i 2 timer.

Kok opp vann og rør ut jordbærgeleen. La den avkjøle litt, og hell den så over den stivnede ostemassen. Sett tilbake i kjøleskapet og la stå til geleen er helt stiv. Løsne kakeformen og pynt med bær.

Trine Sandberg/trinesmatblogg.no

Trines ostekake

En silkemyk og smakfull ostekake er selvskreven på kakebordet ved både små og store anledninger, mener Trine Sandberg, som står bak matbloggen Trines matblogg (www.trinesmatblogg.no).

– Til 17. mai lager jeg gjerne en ostekake i rødt, hvitt og blatt med et hint av sitron, deilig jordbærcoulis og friske bær. Ostekaken er enkel og rask å lage, og du trenger dessuten ikke stekeovn, sier hun.

DU TRENGER:

Til kaken:

250 g søte havrekjeks

100 g smeltet smør

5 gelatinplater

450 g kremost naturell

150 g sukker

3 dl kremfløte

1–2 økologiske sitroner, saft og skall

Til jordbærcoulis og pynt:

200 g jordbær (gjerne frosne)

50 g melis

1–2 ss sitronsaft

friske bær

mynte eller sitronmelisse

SLIK GJØR DU DET Smelt smøret. Knus kjeksene til smuler, gjerne av ulik størrelse. Du kan gjerne benytte en kjøkkenmaskin med kniver. Rør sammen det smeltede smøret og kjekssmulene, og fordel dem i springformen. Trykk kjeksblandingen fast og jevnt utover. Sett kakebunnen kjølig mens du gjør ferdig resten.

Ha kremost og sukker i bakebollen og kjør det forsiktig til en jevn blanding. Tilsett kremfløten litt etter litt, og kjør det til du har en luftig krem.

Vask sitronene i lunkent vann og tørk dem med litt kjøkkenpapir. Riv skallet fint med et zesterjern eller lignende (skall av 1–1 1/2 sitron). Del deretter sitronene i to og press ut saften, ca. 1 dl sitronsaft. Finn fram en slikkepott og vend sitronsaft og sitronskall forsiktig inn i osteblandingen, til alt er godt blandet.

Legg gelatinplatene i en bolle med kaldt vann i 5–10 minutter. Varm 4–5 ss av ostekremen i en mikrobølgeovn eller i en liten kjele, klem vannet ut av gelatinplatene og smelt dem inn i ostekremen. Ha gelatinblandingen oppi ostekremen mens du rører forsiktig med slikkepotten – til alt er godt blandet. Hell ostekremen oppi springformen og fordel den jevnt utover. Kle formen med litt plastfolie og sett ostekaken i kjøleskapet i minst fire timer.

Mens ostekaken stivner kan du lage jordbærcoulisen. Ha jordbær og melis i en blender eller lignende, og kjør det med blender til du får en jevn saus. Smak til med sitronsaft og eventuelt litt mer melis til du får en fin balanse mellom det søte og det syrlige. Jordbærcoulisen må oppbevares kaldt, og er holdbar i flere dager.

Løsne ostekaken fra springformen ved å skjære forsiktig langs innsiden av formen. Rett før servering pynter du ostekaken med friske bær og urter etter smak og behag. Server jordbærcoulisen ved siden av.

– Istedenfor å lage en kake kan du fordele kjeksblandingen og ostekremen i 8–10 små glass. Topp dem med jordbærcoulis og bær rett før servering, tipser Sandberg.

Ostekaken skal oppbevares kjølig og tildekket, og den er holdbar i omtrent tre dager