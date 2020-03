Slik gikk prisene i februar: Prisstigning

– Det er en relativt sterk prisutvikling for februar å være. Og den kommer på toppen av en sterk januar.

Prisene steg i februar. Foto: Magnus Knutsen Bjørke / NTB scanpix

Boligprisene i Norge steg med 0,9 prosent nominelt februar 2020. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 0,5 prosent.

– Det er en relativt sterk prisutvikling for februar å være. Og den kommer på toppen av en sterk januar, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Prisforskjellene er relativt stor mellom ulike byer. For eksempel stiger prisene enda en måned i Oslo, mens de synker i tre andre byer.

Hvorfor er det slik? Les forklaringen for hver by lenger ned i saken.

Boligprisene er 3,6 prosent høyere enn for ett år siden. Eiendom Norge forventer en viss økning fremover. Samtidig er boligmarkedet stabilt og moderat.

Prisene steg alle steder med unntak av Bergen, Kristiansand og Stavanger.

Sterkest sesongjustert utvikling var det i Bodø med Fauske på 1,5 prosent. Svakest hadde Stavanger med omegn med nedgang på 1,0 prosent.

Oslo hadde sterkest tolvmånedersvekst med 6,0 prosent og svakest Stavanger som gikk i null.

Veksten i antall omsetninger er rekordhøy for februar. Det ble solgt 8,9 prosent flere boliger februar i år, sammenlignet med februar 2019.

Tilbudssiden er stor. Det er mange boliger for salg.

Den gjennomsnittlige omsetningstiden var 65 dager. Den preges av at mange boliger er for salg.

Den korteste omsetningstiden var i Oslo med 30 dager og lengste i Stavanger med omegn på 92 dager.

Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge onsdag formiddag i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge Foto: Ørn E. Borgen

Fakta Hva er forskjellen på nominell prisstigning og sesongkorrigerte priser? Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hvor mye gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent. Sesongkorrigerte priser: Mange tall og mye statistikk viser av ulike årsaker et fast sesongmønster gjennom året. Eksempler: Forbruket i november og desember vil være påvirket av at vi kjøper inn ekstra til jul. Forbruksveksten regnet fra måneden før kan derfor bli ekstra stor. Plasseringen av høytider og høytidsdager vil også være viktig for mange tall. Sesongjusteringen forsøker å fjerne slik effekter i månedstall eller kvartalstall. Når tallene er sesongjustert, blir de lettere å tolke og analysere som uttrykk for den underliggende utviklingen. Ved at sesongeffekten er rensket ut, vil månedstall og kvartalstall kunne sammenlignes med andre slike tall, uansett hvilket kvartal eller hvilken måned det er snakk om. Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF

Derfor varierer prisene over hele landet

Det er to hovedgrunner til at noen byers boliger stiger i pris, mens prisene synker andre steder.

Urbanisering er en av to. Det er en veldig sterk driver, mener Lauridsen. 54 prosent av landets befolkning bodde i Oslo og Akershus i 2019.

Tilbud og etterspørsel er den andre. Det er enten for få boliger til salgs slik at prisen drives opp. Eller det er for mange i forhold til befolkningsveksten.

Lokalpolitikken er viktig for boligprisene. Lokalpolitikerne har som oppgave å være talspersoner for lav prisvekst, forklarer Lauridsen. De fleste andre har sterke interesser for oppgang.

Klarer man ikke balansere tilbud og etterspørsel, får man samme situasjon som i Oslo. En by der ikke alle har råd til å bo. Men det burde være lett å løse, mener Lauridsen å peker på at det er plass til flere boliger.

Boligmarkedet i Oslo:

Prisvekst nominelt på 1,5 prosent og 0,6 prosent sesongkorrigert. Tolvmånedersveksten er på 6 prosent.

Lauridsen er bekymret for befolkningsvekst sammen med for lite bygging. Tilbudssiden har en nedgang i februar.

– Det kan bli langt høyere prisvekst om det ikke skjer noe i Oslo det nærmeste året, sier han.

Derfor har prisene steget i Oslo:

Oslo stiger sterkere enn alle de andre storbyene i landet. Eiendom Norge føler seg trygge på at årsaken er et misforhold mellom nye boliger og etterspørsel fra kjøperne. I Trondheim og Stavanger er balansen bedre.

Boligmarkedet i Bergen:

Situasjonen er ganske normal til februar å være. Boligprisene sank nominelt med 0,2 prosent og steg sesongjustert med 0,2 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 4,4 prosent.

Det har vært en svak økning av solgte boliger i Bergen, sammenlignet med i fjor. Tilbudssiden har hatt en nedgang.

Derfor har prisene sunket i Bergen:

Bergen hadde en veldig sterk prisvekst i januar. Det kan være at det har gitt en korrigering av prisene. Hvis man ser på tolvmånedersveksten, er den ganske solid på 4,4 prosent. Man skal nok ikke tolke for mye ut i fra disse februar-tallene, mener Lauridsen.

Boligmarkedet i Trondheim:

Veksten har vært sterk i Trondheim. Boligprisene steg 2,6 prosent nominelt og 1,0 prosent sesongjustert.

Det er fortsatt et stort utbud av boliger i Trondheim. Antallet ligger på nivå med 2018 og 2019.

Derfor stiger boligprisene i Trondheim:

Det er et av de stedene der Lauridsen tror det er en litt tilfeldig variasjon. Balansen mellom tilbud og etterspørsel er god, mener han. Eiendom Norge tror på en prisvekst på 1,5 prosent totalt for 2020.

Boligmarkedet i Stavanger:

Det var en sterk januar i Stavanger. Nå er det en nedgang på 1,3 prosent nominelt. Sesongjustert har prisene sunket 1,0 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på null.

Det er mange boliger ute på markedet. Men det er lagt ut litt færre boliger i februar og hittil i år, sammenlignet med i fjor.

Derfor sank boligprisene i Stavanger:

Stavanger har en svak befolkningsutvikling. Det er bygget veldig mye i byen de siste årene. Eiendom Norge ser fortsatt halen av ettervirkningen av oljebremsen.

Boligmarkedet i Kristiansand:

Prisene sank nominelt med 1,1 prosent. Sesongkorrigert sank prisene 0,6 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 3,8 prosent.

Derfor sank boligprisene i Kristiansand:

Kristiansand er en av de byene som ofte trekkes frem som en av byene som har drevet god politikk for å holde boligprisene i sjakk. Det er bygget mye. For en investor er ikke Kristiansand en drømmeby, men for dem som skal kjøpe bolig for å bo. Lauridsen tror på en moderat vekst i året som kommer.

Boligmarkedet i Tromsø:

Prisene steg 2,5 prosent nominelt. Sesongkorrigert steg prisene 1,0 prosent og tolvmånedersveksten ligger på 4,9 prosent.

Derfor steg boligprisene i Tromsø:

Tromsø er den byen i Norge som har nest høyeste priser etter Oslo. Det er kanskje den eneste byen som virkelig fikk juling i forbindelse med finanskrisen, tror Lauridsen. Markedet har kommet tilbake i ettertid.

Det er fortsatt behov for boligbygging i Tromsø. Det kan man blant annet se på sykepleierindeksen. Indeksen beregner hvor mange boliger en person med sykepleierlønn kan kjøpe. I Tromsø er det kun 16 prosent. Det er et faretegn, mener Lauridsen.

Obos: Prisoppgang

Mandag meldte Obos om prisoppgang på 1,9 prosent i Oslo. Etter svingninger i desember og januar, var utviklingen mer normal i februar. Kvadratmeterprisen lå på 66.472 kroner.

– Prisveksten i Oslo i februar tyder på et bra balansert marked og at prisene er tilbake på et mer riktig nivå etter det sterke prisfallet i desember i fjor som skyldtes spesielle forhold, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos i en pressemelding.

På landsbasis steg prisene 2,4 prosent.

Dette kostet boligene der du bor:

Tallene under er fra Eiendom Norges boligtyperapport for 2019. Materialet er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.

