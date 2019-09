Anders Røyneberg

– Jeg flyttet fra bondelandet til Oslo og merket at jeg begynte å fylle leiligheten min med grønne planter. Det handlet nok om at jeg lengtet hjem, men i stedet for å flytte tilbake så tok jeg naturen med meg inn. Nå har 39-åringen 100 grønne planter i den 45 kvadratmeter store leiligheten han deler med kjæresten på Grünerløkka i Oslo, og plantene gjør ham lykkelig, hevder han.

Etter å ha delt bilder fra hjemmet på Instagram og fått stor oppmerksomhet både i inn- og utland, valgte han å skrive boka Plantelykke. Første opplag er allerede utsolgt fra forlaget, og han tror den grønne interessen henger sammen med det grønne skiftet. – Ja, hvis vi ser litt større på det så tror jeg den store interessen for planter og hage handler om at flere får øynene opp for viktigheten av å ta vare på naturen.

Denne bevisstgjøringen skaper et ønske om å leve tettere på naturen, og den får oss til å se verdien av planter, og så oppdager vi ganske fort at de også gjør oss lykkelige. I arbeidet med boka har han samlet inn forskning fra flere hold som understøtter teorien hans om at planter faktisk gjør oss lykkeligere, og det er dette han skriver om. – Men uavhengig av forskningsresultater mener jeg at alle mennesker bør gjør ting som får dem til å føle seg vel og glade. Vi er ikke skapt for å være lykkelige bestandig, men det handler om hverdagslykken. For meg er det planter, og jeg kjenner helt klart små glimt av plantelykke når jeg steller dem, sier forfatteren som er utdannet både agronom og psykiatrisk sykepleier og sexolog og som jobber som terapeut og foredragsholder.

Planter på kontoret

Røyneberg har fylt sitt private hjem med planter, men stadig flere oppdager også viktigheten av å omgi seg med grønt på jobben. Interiørarkitekt MNIL Trond Ramsøskar hos Ramsøker Interiørarkitekter sier til IFI.no at det kan være en god idé å gjøre det hjemmekoselig med grønne planter også der.

– Nå innreder vi kontorene mer intimt og koselig enn før, og bruker mer farger, gardiner og grønn planter.

Mange interiørarkitekter har vært redde for å bruke ord som hygge og kos, men det er i ferd med å snu, sier han.

Grønt øker trivselen

Interiørarkitekt Vibeke Sagen Dale har mange oppdrag for både privatpersoner og på arbeidsplasser på Sørlandet. Hun sier at det finnes forskning som helt tydelig slår fast at folk som jobber i grønne omgivelser trives bedre enn de som jobber i mer sterile miljøer. – Folk som arbeider i grønne miljøer opplever mindre stress og færre bekymringer, og det er helt tydelig at folk er blitt mer bevisst på dette.

Hun forklarer at det av praktiske hensyn gjerne brukes kunstige grønne planter i kontorlandskap, og at både mosevegger, plantevegger og biokontor, som er en kombinasjon av arbeidslys og planter, er i vinden. – Planter gir et frodig og friskt inntrykk, og i prosjekter der vi har valgt ekte grønne planter så bidrar dette også til et bedre inneklima, forklarer interiørarkitekten.