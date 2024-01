Jeg er nok ikke den eneste som har sett ut i hagen med bekymring de siste ukene. En spjæra hekk, knekte greiner og velta planter.

Men hva bør man gjøre i hagen nå?

Det kommer litt an på hva som er dekket av snø. Selv om snøen kan gjøre stor skade, er det mange planter som ligger trygt og godt begravet i isolerende snø.

«Rist meg (litt forsiktig) før jeg knekker.» Foto: Mari Halvorsen

Snøen ligger som et teppe og beskytter mot sur vind og lange perioder med frost. Du må derfor ikke tenke at all snø i hagen er negativt. Det er også stor forskjell på lett puddersnø og tung våt snø. De fleste planter tåler godt et lag med lett snø, men så fort mildværet kommer blir snøen tyngre og greiner kan knekke. Mitt råd er derfor:

Rist av snøen på planter som lett kan knekke med for mye snø på seg, mens snøen enda er lett.

Rist forsiktig, for frosne greiner tåler mindre og knekker lettere. Ofte er det vintergrønne planter med blader/bar som fanger mest snø og derfor får størst skader, så vær ekstra obs på disse. Mange vintergrønne planter har heller ikke den egenskapen at de spirer på nytt fra stammen, og kan være vanskelige å få fine igjen om de får store skader.

Heldigvis er det mye som kan reddes. Løvfellende planter kan veldig ofte beskjæres godt tilbake, og bli fine igjen på sikt. Vær obs på store sårflater om greiner har knekt.

Denne bambusen er jeg ikke noe bekymret for. Snøen isolerer godt. Foto: Mari Halvorsen

Stor sårflate gir større risiko for soppskader. Beskjær derfor greinene som er knekt. En løvfellende hekk som stikker ut til alle kanter ville jeg ikke vært veldig bekymret for, den kan mest sannsynlig bli fin igjen. En tujahekk kan være verre å få fin igjen om den allerede har knekt. Slapp du unna denne gang, rist den forsiktig fri for snø neste gang det kommer mye snø.

Husk også å måke taket på drivhus og andre små bygninger i hagen.

Disse plantene trenger du ikke bekymre deg for:

Stauder

Små busker som tåler godt beskjæring

Lave planter som ikke kan knekke, for eksempel bunndekkende planter

Disse plantene bør du passe litt ekstra på:

Busker og trær med greiner som kan knekke

Oppstammede trær med stor krone og liten stamme

Vintergrønne hekker og frittstående planter som ikke tåler hard beskjæring (tuja, buksbom, sypress)

Barfrost og tørkeskader

Er det noe vi gartnere og hageentusiaster er mer redd for enn snø, så er det barfrost og tørkeskader i vårsola. For det første så isolerer snøen, og mange planter har det bedre inni snøen enn ute i minus 15 grader og sterk vind.

For det andre, snøen som har kommet nå vil naturlig vanne alle plantene i hagen din når den smelter. Det minker sannsynligheten for tørkeskader når vårsola titter frem.

Snøen ligger som en dundyne over hagen og har isolerende effekt Foto: Mari Halvorsen

Det kan likevel ikke sies nok: kombinasjonen frost i bakken og sterk sol er ikke god for vintergrønne planter i hagen. Sola setter i gang fordamping i bladverket, men bakken er frossen og planten klarer ikke å drikke.

Det gir svidde og tørre blader og nåler. Beskytt derfor vintergrønne planter med strier eller noe annet som puster (eller sett de inn i skyggen om mulig). Dette er mer aktuelt litt nærmere våren, fra slutten av februar og ut mars.

Nå gleder jeg meg skikkelig til snøen smelter og hagesesongen kan starte igjen! Frem til da skal jeg nyte noen perleblomster på kjøkkenbordet, planlegge vårens hageprosjekter og lese noen nyinnkjøpte hageblader.