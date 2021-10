Alt kan males – i hvert fall nesten

Etter en lang og god sommer utendørs, hvor man gjerne har jobbet med uterom og forbedret fasade, kan man kjenne på behovet for små endringer innendørs. I dag vil jeg tipse om enkel fornyelse av noe av det vanligste interiøret i norske hjem, med maling. Alle tips er basert på personlig erfaring og egne opplevelser.

Strukturer og kontraster

Noe som har vært stort i trendbildet en stund allerede er maling med struktur. Men i motsetning til 70-tallet, da vi hadde det på veggene – skal det nå være struktur på interiør, vaser, potter og pynt (stor lettelse for oss som har brukt mange timer på å fjerne strukturvegger og ikke er klar for at de skal gjøre comeback!).

Det første man må tenke på er hva du skal male og velge maling basert på overflaten. Viktig å huske på at veldig få malinger vil tåle vask om de brukes på glass, metall eller plast. Likevel velger mange interiør- og diy-bloggere (meg selv inkludert) å bruke malingrester og det man har stående, da mye interiør og pynt stort sett ikke har behov for mer enn lett støvtørk uansett, og det er en fin måte å bruke opp malingrestene man har stående til irritasjon på boden.

Det finnes ulik maling å få kjøpt med struktur eller spill, kalkmalinger og lignende. Hør med din lokale maleforretning eller ta en runde på google. Men å få til struktur i malingen kan man også enkelt gjøre selv, med ting man allerede har i skuffer og skap.

«Hjemmelaget» strukturmaling har gått som en farsott på internett: Bakepulver, kaffe, sand, hvetemel og krydder blandet i malingen gir ulike og spennende strukturer. Ha en og en skje av valgt middel i malingen til du oppnår strukturen du ønsker, og prøv deg gjerne frem med pensel, rulle og svamp. Bruk malingen på interiør du allerede har, eller let etter skatter på den lokale bruktbutikken. Det gir økonomisk og bærekraftig fornying til høsten.

Male Ikea-møbler

I de fleste norske hjem finner man i hvert fall ett Ikea-møbel. De er praktiske, enkle og rimelige, og vi liker den enkle, skandinaviske stilen. Dog er det ikke så stort utvalg i farger på møblene, og med dagens trender som går mye i enten ton-i-ton eller fargerikt, har vi sett at mange har valgt å male dem for å passe til interiøret.

Noen av de mest populære Ikea-møblene for tiden er i ubehandlet furu, og det gjør dem ideelle for fornying med maling. Av egen erfaring vil jeg anbefale å gå lett over med P120 pussepapir og male første strøket med kvist og sperregrunn (uten den vil kvistene plutselig skinne gjennom igjen). Avslutt med to strøk maling som er egnet for overflater av tre. Det er litt avhengig av møbelet og bruken, men veggmaling og gulvmaling har begge blitt brukt her, med godt resultat.

Tips! Sjekk Instagram og Pinterest for gøy inspirasjon til maling av Ikea-møbler!

Mange av Ikea-møblene har en glatt, laminert overflate som betyr litt mer grunnarbeid for å få malingen til å hefte. Puss møbelet med P120 pussepapir, vask godt med avfetting, bruk heftegrunn – gjerne blandet i fargen du skal ha på møbelet, og avslutt med to strøk gulvmaling. Bruk gjerne rulle! Til tross for godt forarbeid og jevn maling kan man oppleve «riper» i malingen på slike møbler etter en tids bruk, så vær forberedt på flikkmaling og eventuelt ny runde med maling etter en stund.

Spraymaling

Til og med til det interiøret man tenker at ikke kan fornyes, finnes det en maling. Spraymaling og bengalack har heft på både glass, sten og metall, og kan være en gøy løsning for fornyelse av interiør. Bengalack kan blandes i de fleste farger man ønsker, mens spraymaling kan ha et litt mindre utvalg. Enkelte malerforretninger kan blande ønsket farge på spraymaling. Og med det er det kun fantasien som setter grenser!

Det er ikke alltid man har behov for de store forandringene, eller trenger å kjøpe nytt – men likevel kan få stor fornyelse. Lykke til med malingen!