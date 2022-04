Som meglere forvalter vi realiseringen av det mest verdifulle objektet de fleste eier, nemlig boligen. Selgere ønsker naturligvis at megleren skal omsette eiendommen til høyest mulig pris, men like viktig er det at vedkommende er profesjonell i meglerfaget. Husk at eiendomsmegleren er din representant i markedet. En person som virker tillitvekkende, tilgjengelig og engasjert er ofte en fordel.

Befaring og markedsføringspakke

Først inviterer du til en uforpliktende befaring hvor megler forklarer hva prosessen innebærer og blir kjent med boligen din og deg. Videre presenterer han/hun et tilbud og en fremdriftsplan for salget. Alle må forholde seg til samme regelverk, men presentasjonen og markedsføringen av boligen kan være forskjellig fra firma til firma. Vurder gjerne et par meglere mot hverandre for å få et sammenligningsgrunnlag.

Rykte og lokalkunnskap

Sjekk firmaets og meglers rykte, et anerkjent miljø skaper tillitt hos interessentene. Kjenner du noen i nabolaget som har solgt og var kjempefornøyde både med megleren og firmaet? I så fall trenger du kanskje ikke å snakke med andre engang. Lokalkunnskap og godt rennommé er en slagkraftig kombinasjon.

Prising og pris

Spør hvordan eiendomsmegleren har tenkt å få høyest mulig pris på boligen din, hvilket markedssegment han/hun vil rette seg mot og hva du selv kan gjøre for å legge best mulig til rette for salget. Bør du ha rådgiving fra stylist? Er det småting som det er lurt å fikse i eller utenfor boligen?

Hanne Geelmuyden er fast spaltist i Abito. Hun jobber til daglig som eiendomsmegler og fagsjef i Sørmegleren AS. Foto: Sørmegleren

Så til det store spørsmålet; hva er riktig pris for arbeidet megleren skal gjøre for deg? Dette vil variere, men vær klar over at det ikke alltid er den billigste som er den beste. Pris kan påvirkes både av meglers erfaring, hvilken markedsføringspakke som tilbys, firmaets nedslagsfelt og øvrig plan for salget. Skal du sammenligne, må du være obs på at du sammenligner epler og epler. Et ryddig og oversiktlig tilbud fra megler er i seg selv et pluss i margen. Sjekk hva vilkårene vil bety for salget av nettopp din bolig eller eiendom, få også med hvor mye som skal betales hvis salget ikke gjennomføres.

Til syvende og sist handler det om hva du sitter igjen med til slutt. Pris henger ofte sammen med kvalitet. Velg den megleren du har tro på kan skaffe deg den beste prisen og salgsprosessen. Det er ikke gitt at megleren som setter høyest prisantydning er den som vil oppnå høyest pris i praksis.

Når du er enig med megler om oppdraget, skal det nedfelles i en skriftlig kontrakt. Les alltid nøye gjennom alle punktene i oppdragsavtalen før du signerer, og spør eiendomsmegleren hvis du lurer på noe.

Mine beste tips

En flink megler for meg er en megler som vekker tillitt, er troverdig og tilgjengelig. Personen må være faglig dyktig og sulten på å skaffe meg mest mulig for boligen, samtidig som kjøper ivaretas og får en god opplevelse av bolighandelen. For mye å be om? Nei, det er jobben vår. Tenk gjerne gjennom dette: