– Planlegger du å selge til høsten eller til vinteren, er det noen viktige ting du bør gjøre nå, sier Eivind Bjorå, eiendomsmegler hos DnB Eiendom i Lillesand.

Det mest presserende, ifølge ham, er å få tatt mange bilder av utearealene. Ta ulike bilder av hagen med gress, blomster og trær i sin friske, fargerike prakt.

– Jeg ville også ha tatt meg tid til å rigge terrassen med utemøbler, stylet den som om det var klart for besøk og tatt bilder av dette.

privat

Dekk et bord – ute og inne!

Bjorå tror også det kan være lurt å ta noen bilder av et festdekket bord innendørs.

– Har du for eksempel dekket et festbord i forbindelse med et besøk du skal ha i sommer, kan du ta noen bilder du det, som eventuelt kan bruke i prospektet. Lyset er helt spesielt om sommeren og kan gi et finere inntrykk enn du får til dersom du tar tilsvarende bilde om høsten eller vinteren.

Ingrid Svendsen, eiendomsmegler hos Sørmegleren, synes dette er gode råd, og understreker at det også bør tas noen bilder av fasaden til boligen – både foran, bak og på sidene.

– De fleste som kjøper bolig med hage vil ikke kjøpe dette uten å ha sett hagen. Dessuten, fasadebildene blir gjerne finere med grønne omgivelser rundt, og derfor er det lurt å tenke på å gjøre dette nå, sier hun.

Sørmegleren

Ikke glem hytta

Dersom du tenker å selge sommerhytta i løpet av det neste året, bør du enten skynde deg og få den raskt ut på markedet – eller vente til neste vår.

– Sommerhytter bør markedsføres i perioden vår, sommer eller tidlig høst, altså i perioder uten snø, is og kulde, råder eiendomsmegler Gustav Sædberg i Meglerhuset Sædberg.

Men uforutsette ting kan skje, og dersom du skulle bli nødt til å selge hytta når det er kaldt og mørkt ute, kan det vær gunstig å ha noen sommerbilder liggende på lur.

– Bildene bør helst være tatt når eiendommen er på sitt beste, som vanligvis er hele perioden fra mai til august.

Han tipser om at du bør få tatt bilder av alt fra grønne plener, blomstrende hageanlegg, utemøbler plassert på solfylt terrasse, eiendommen som bader i sol, båter ved brygge, badebrygge eller andre badesteder som er tilknyttet hytta.

Meglerhuset Sædberg

-Fordel å være i meglerens portefølje

Selv om du kanskje er usikker på akkurat når du må, bør eller skal selge, råder Svendsen til å kontakte megler allerede nå.

– For dersom megler vet at boligen din sannsynligvis skal ut på markedet, kan han eller hun eventuelt koble deg opp mot boligkjøpere som er på jakt etter akkurat en slik type bolig du eier.

Dessuten, ifølge henne, dersom du allerede nå velger en megler, kan du få råd om hva du bør gjøre fram mot salget – og så har du litt tid på deg til å gjennomføre dette.

– Jeg ville også brukt litt tid i sommer på å gå over huset og male og vedlikeholde ting som trenger det.