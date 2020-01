Nå kan ikke lenger borettslagsstyret nekte deg å leie ut

Nye regler gjør det lettere for deg å leie ut leiligheten.

Nye regler gir andelseiere i borettslag rett til å leie ut på døgn- og ukebasis opptil 30 dager i året.

Christine Gulbrandsen

Etter nyttår har det blitt lettere å leie ut borettslagsleiligheter. Nye regler har nemlig åpnet for at andelseiere i borettslag kan leie ut et visst antall dager i løpet av året, uten å få godkjenning av styret først.

– De nye reglene gir andelseiere i borettslag rett til å leie ut på døgn- og ukebasis opptil 30 dager i året, forklarer Line Bjerkek, advokat i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Hun forteller at selv om det grunnleggende prinsippet i borettslag er at eieren skal bruke boligen selv, innebærer de nye reglene en oppmykning av regelverket.

– De gir andelseiere mulighet til å benytte seg av delingsøkonomiens fordeler med korttidsutleie, sier hun.

– Fornuftig nivå

Annita Magnussen, advokat i Huseierne, understreker også at muligheten for korttidsutleie kan gi andelseierne en fin mulighet til å tjene noen kroner når de selv er på ferie eller bortreist.

– Og det uten at det vil medføre store ulemper for de øvrige i borettslaget, sier hun.

Samtidig påpeker hun at en mulig ulempe med regelendringen, er at det kan bli vanskeligere for borettslagets styre å føre kontroll med omfanget av korttidsutleien.

– Det kan riktignok løses med at borettslaget lager reglement som sier at andelseierne må melde fra til styret når boligen leies ut, og hvor lenge den skal leies ut, sier Magnussen i Huseierne.

Strammer inn reglene i sameier

I sameier, derimot, er reglene for utleiepraksis blitt strammet inn. Fra og med første januar er det lov å leie ut 90 døgn i året, men maks 30 av disse kan være sammenhengende. Før lovendringen som kom ved nyttår, var det ikke egne regler for korttidsutleie i sameier, dermed var det heller ikke noen tidsbegrensning fastsatt i loven, ifølge NBBL.

Leieboerforeningen har i lengre tid kjempet for en begrensing i korttidsutleie i sameier, først og fremst for å få bukt med utstrakt utleie som enkelte steder har vært til sjenanse for andre sameiere. Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen, sier at de er glade for at det er kommet et nytt regelverk.

– Vi synes lista er lagt på et fornuftig nivå. Vi har ikke har noe imot korttidsutleie der man kan tjene litt ekstra i en liten periode på å leie ut et rom eller hjemmet sitt.

Men de nye bestemmelsene setter en stopper for dem som kjøper opp boliger for å drive profesjonell og kontinuerlig korttidsutleie, og det synes vi er bra.

Likevel finnes det muligheter dersom enkelte sameier ønsker særregler på korttidsutleien.

– På sameiets årsmøte kan man for eksempel endre grensen for korttidsutleie til 60 dager i året eller øke den til 120 dager i året. Men det må i så fall vedtektsfestet, forklarer Bjerkek i NBBL.