– Det er godt å bo i Nes, synes vi, sier Karoline Rasmussen Aase mens hun speider ut på høstfargene som reflekteres i elven nedenfor.

Familien tok over barndomshjemmet til ektemannen Endre Rasmussen i 2018. Et ferdighus med noen modifikasjoner bygget tidlig på 80-tallet. Huset er vestvendt med en fantastisk utsikt.

Familien har pusset det opp for å gjøre det til «sitt eget», og lagt vekt på å lage ulike soner til alle i familien: Barna disponerer overetasjen. I kjelleren lager de rom for både kontor, meditasjon og trening.

– Hverdagen kan være så hektisk at jeg synes det er viktig at alle i familien har et sted de faller til ro, sier Aase.

Fakta: Hvem, hva, hvor? Hvem: Karoline Rasmussen Aase og Endre Rasmussen, og barna Lina 5 md., Ludvig 7 og Leah 11 Hva: Plantevegg i stuen Hvor: Årnes, Akershus.

Grønn velvære

Midt i stua trekker en stor grønn plantevegg umiddelbart oppmerksomheten til seg.

– Vi mennesker er ikke skapt til å være så mye inne og stillesittende som vi er i dag. Det finnes jo masse forskning som viser at bevegelse og natur gir helsemessige gevinster, og hvordan kortisolnivået reduseres bare ved å oppholde seg i naturen. Det tror jeg de fleste merker både på kropp og sinn, sier Aase, som er lege under spesialisering i revmatologi.

Japanerne har i årevis bedyret at tid i skogen er gunstig for kropp og sjel, og praktiserer jevnlig «shinrin-yoku», eller skogsbading, etter anbefaling fra Japans nasjonale helsetjeneste.

Aase understreker at det er helsebringende regelmessig å bruke alle sansene for å få kontakt med naturen.

– Jeg skulle ønske det var rom for å bruke friluftsterapi som behandling i mye større grad enn det gjøres i dag. Tilgjengelige naturområder har stor betydning for folkehelsen i vår raskt urbaniserende verden, bedyrer Karoline Rasmussen Aase entusiastisk.

Slik gjorde de det

Hun hadde merket seg en flott plantevegg på Gardermoen, og fant ut at den var laget av et firma som holdt til ikke lang unna.

– Jeg synes at den ga en så spesiell stemning til rommet som man ikke kan oppnå med noe annet interiør, sier hun.

Familien fikk hjelp til å plante veggen og sette opp vanningssystemet. Vanntanken under fikk de en smed til å lage.

– Jeg synes den er et smykke i stua. Et levende kunstverk som gir rommet lun og rolig atmosfære. Ikke minst er veggen dekorativ og luftrensende.

Fakta: Bygg din egen Hvis du har lyst på din egen vertikale hage, kan du enten leie profesjonell hjelp eller prøve deg frem på egenhånd. En teknikk går ut på at man bruker noen lag syntetisk filt og putter vekstene mellom filtlagene i små lommer. Bakom filten plasseres en vanntett plate, som også sørger for å gi veggen stabilitet. Automatisk vanning gjør stellet av slike vegger mye enklere, dermed blir de mer attraktive som innredningsalternativ.

Bedrer helsen

Jørn Viumdal har jobbet med forholdet mellom natur og innemiljø i over 30 år. Han er forfatteren bak boken Skogluft-effekten om naturens kraft innendørs, som er solgt til 100 land.

– I millioner av år utviklet mennesker seg i naturlige omgivelser, i nærkontakt med solen, vegetasjon, vann og luft. Mens vi er biologisk og fysiologisk like våre forfedre i steinalderen, tilbringer de fleste av oss i dag 90 % av livet innendørs, fjernt fra naturen, sier Jørn Viumdal.

Boka hans bygger blant annet på professor Tove Fjelds forskning fra Universitetet for miljø og biovitenskap, som viser hvordan et nøye utvalg av planter dyrket og plassert på en spesifikk måte innendørs har helseeffekt.

– Ungene blir litt lei av at jeg til stadighet gjentar meg selv og sier; se på den fine veggen! Men den er også det første de viser frem når de har med seg venner hjem, ler Aase.

Planteveggen lever sitt eget liv. Den må ha tilgang på hvitt lys og har et automatisk vanningssystem. Det eneste vi gjør er å fylle vann i tanken og klippe den litt en sjelden gang så den ikke skal bli for tett.

– Vi prøver å komme oss ut i naturen så mye vi kan, men med denne planteveggen føler jeg virkelig at vi tar med oss litt av naturen inn i stua. Veggen gjør meg rett og slett glad, smiler Karoline Rasmussen Aase.