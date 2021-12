Heldigvis er det halvt skattetrekk på desemberlønningen, så mange av oss opplever en kjærkommen påfyll av kontoen før jul, men er det bærekraftig?

Hvordan skal man best gripe juleshoppingen an? Jeg har noen få gode råd og betraktninger som kan hjelpe når julen er rett rundt hjørnet:

Lag liste, bli enig med venner og familie om hvem vi kjøper gave til og ikke. Legg en plan for julegaveshoppingen, ikke gå i gang uten å ha tenkt deg om. Få inn ønskelister, så unngår du bomkjøp. Lag et budsjett (det kan også være lurt i forhold til mat og digg, i mitt hus sprekker vi ofte her).

I år oppfatter jeg at det igjen snakkes om gaver i form av opplevelser. Dette er gaver som passer for mange som har mye, men kanskje etter pandemien savner det å treffes. Kanskje bestemor heller vil ha en tur på kafé eller en restaurant. Eller kanskje barnebarnet heller vil være med på kino enn å få en ny lekebil. En slik gave kan være berikende for mer enn mottaker. Etter mange år som småbarnsforeldre vet jeg at en kveld eller helg med barnepass er noe av det beste man kan få.

Banksjef i DNB, Sveinung Hedding-Valvik er siviløkonom med spesialisering i organisasjonspsykologi fra BI, og har jobbet i forskjellige roller i DNB-konsernet siden 2001. Hver sjette uke skriver han i Abito. Send gjerne innspill til tema til sveinung.hedding-valvik@dnb.no Foto: PRESSEBILDE

Jeg har også en kollega som konsekvent de siste årene har kjøpt fond i gaver til sine nieser og nevøer. Kanskje ikke det morsomste første gang, men når de ser hvordan verdiene endrer seg opp og ned sammen med nyhetene så er det en spennende og lærerik gave, og de har da absolutt noe å prate med bankonkelen sin om. Det er også gøy for dem å se hvordan disse bursdagsgavene vokser og vokser og plutselig blir en stor sum.

Opplevelser og sparing er nok en trend som er kommet for å bli, men en ny trend som stadig dukker opp er gjenbruk. Et eksempel på dette er Tise.com eller appen Tise. Vi litt eldre tenker oftest på finn.no som et sted for omsetning av brukte ting, men Tise er rett og slett salg av brukte klær og sportsutstyr med en yngre kundegruppe. Gjenbruk og ansvarlig forbruk er noe ungdommene virkelig setter på kartet. Pent brukte klær legges for salg og nye (brukte) klær detter ned i postkassen. Så det er kanskje herfra din unge håpefulle ønsker seg julegave fra i år?

I Kristiansand har også butikken Skapet dukket opp. Denne butikken gir deg mulighet til å «pante» klærne dine i bytte mot nye, mot en månedlig medlemspris. Kanskje noen vil elske å ha akkurat den buksa du ikke bruker lenger. Så kanskje et medlemskap her kan være en gaveidé?

Kanskje dette blir akkurat den julen vi gjør det akseptabelt å få en brukt gave som er bedre enn å belaste miljøet med en ny?

Gjenbruk og måtehold på forbruk er en del av løsningen på de miljøutfordringene vi står overfor fremover. Nye forretningsmodeller og nye måter å dele og forbruke på vokser frem blant økonomiske og miljøbevisste ungdommer.

Kanskje dette blir akkurat den julen vi gjør det akseptabelt å få en brukt gave som er bedre enn å belaste miljøet med en ny? Er dette den julen vi ender opp med en ikke helt tom lommebok, men en mer bærekraftig lommebok? Noe vi eldre kan ta med oss fra den unge generasjonen som fosser frem. Som Stina Torjesen fra UiA uttalte i Fædrelandsvennen når Skapet åpnet: «Gjenbruk er veien framover hvis vi skal klare å leve innenfor planetens tåleevne. Vi går tom for ressurser og det er for store miljøkonsekvenser slik vi lever i dag. Å vri forbruket mer sirkulært er en måte å møte de store klima- og miljøutfordringene vi står overfor».

Da blir kanskje ikke lommeboken så tom og miljøet så skadelidende og denne julen er muligens det første steget for mange av oss inn i den mer sirkulære økonomien. Våger vi?

God jul og lykke til med julehandelen.