Normalordningen ved salg av bolig er at kjøper skal overta en eiendom som er ryddet og rengjort. Dette kan man gjøre selv, få hjelp av familie eller venner og kjente, eller man kan engasjere et rengjøringsbyrå som har kontroll på hva som skal leveres rengjort ved en overtagelse av bolig.

Det vanlige på en overtagelse er at kjøper gjennomgår boligen for å sjekke at de er fornøyd med selgers rengjøring. Det er da en fordel hvis også eiendomsmegler er tilstede som en rettleder for hva som er normalkrav dersom partene blir uenige. Normalt signerer en kjøper på en overtagelsesprotokoll som megler har med, hvor kjøper godkjenner rengjøringen. Etter det er det for sent å angre.

Utføre nedvask selv

Skal man utføre nedvasken selv bør man alltid sjekke ut hva de ulike materialene i boligen tåler. Da unngår man at noe blir ødelagt ved vaskingen. Dette kan typisk være sjekk av gulv, tak og vegger. Man kan bruke forskjellige typer mopp.

Tørrmopping brukes på materialer som ikke tåler vann, eksempelvis i tak for å ikke lage skjolder eller på vegger med tapet.

Fuktmopping (mopp som er vridd godt opp) brukes på de flatene som tåler vann og som ikke er veldig skitne.

Våtmopping brukes på de flater som tåler vann og hvor man skal være ekstra nøye med rengjøringen. Bruker man byrå bruker de ofte sprøyte for å fordele rengjøringsmiddelet før man vasker over.

Gustav J. Sædberg har jobbet i bransjen siden 1989. Han er i dag eiendomsmegler og partner hos Privatmegleren Sædberg og Lian. Hver sjette uke skriver han i Abito. Foto: Rune Eilertsen

Kjøkken og bad

På kjøkkenet må man huske å dra frem alle hvitevarer og vaske på toppen av innredningene dersom denne ikke går helt til tak. En kjøkkenvifte skal også rengjøres skikkelig. Hvitevarer skal man vaske så godt det lar seg gjøre – selv om disse er eldre.

På badet må man huske å vaske under og bak dusjkabinetter og badekar, og ikke minst rense sluket som ofte er under dusjkabinettet.

Et råd vil være at man setter av mye av antatt tidsbruk til rom som alle bad og kjøkken – våtrom. Dette er rom som normalt krever med tidsbruk og som en kjøper også skal forvente er skikkelig rengjort.

Husk også å tømme ut av peisen da denne skal framstå rengjort og klar til bruk.

Vinduer skal man også vaske både utvendig og innvendig – utvendig så langt det er mulig – selv på vinteren.

Når det gjelder boder, bortsettingsloft og garasje er det normalt at disse ryddes/tømmes og feies godt nok slik at det fremstår som grovrengjort.

En selger bør også spørre sin kjøper etter at boligen er solgt, om kjøper har planer for å pusse opp deler av boligen, slik at man kan bli enige om en avtale om at enkelte rom ikke blir annet en grovrengjort. En selger kan også bli enig med en kjøper om en kompensasjonsordning mot at selger ikke vasker ned boligen eller leiligheten.