Til og med den flotteste ferdigplen krever vedlikehold for å holde seg like fin. Men det trenger ikke å være enten eller. Hvis du bare husker på én ting, mener jeg det er godt nok for de aller fleste som ikke skal spille golf hjemme. Hva den ene tingen er, skal jeg fortelle deg lenger nede.

Men først, våren er her! Men hvordan var det nå igjen? Skulle man vente med å klippe? Gjødsle med en gang gradestokken viser pluss? Så var det kalk. Må man egentlig kalke? Og mosen, den dumme mosen som alltid kommer tilbake!

Kalk

Det aller første du må gjøre er å gå ut og se på plenen din. Hvordan ser den ut?

En typisk plen etter vinterdvale som ikke har begynt å vokse ennå. Her er det masse håp! Foto: Mari Halvorsen

Har plenen mye mose er det et tegn på at jorda er sur, og bør kalkes. Kalk øker pH-verdien i jorda, og mose trives best i sur jord med lav pH. Riktig pH er også viktig for næringsopptaket til gresset. Med andre ord får du mer valuta for gjødsla du hiver på senere.

Kalke kan du gjøre nå, og rak gjerne opp dødt gress og mose. Har du veldig mye mose er det effektivt med mosefjerner, bare vær obs på at det ser verre ut før det blir bedre. Du kan også bruke en elektrisk mosefjerner eller vertikalskjærer. Dette er veldig sunt for plenen da du tilfører luft til gressrøttene. Hadde du veldig mye mose og lite gress kan det være lurt å tilføre et tynt jordlag og hive på noen nye plenfrø.

Mari Halvorsen er gartner og bruker fritida på egne hageprosjekter, men får ikke gjort så mye med Ida (1) og Elias (4) på slep. Hver sjette uke skriver hun i Abito. Foto: Hageland

Gjødsel

Husker du jeg sa du bare måtte huske én ting for å få en fin plen? Gjødsel. Næring til plenen er det aller viktigste både for å bekjempe mose, holde unna ugress og for å få grønn tett vekst. Næring er grunnlaget for all vekst, og en plen krever mye næring. Og akkurat som med oss mennesker er ofte og lite bedre enn sjelden og mye. Én gang i måneden gjennom vekstsesongen er gunstig.

Du må bare huske én ting for å få en fin plen. Gjødsel.

Begynn å gjødsle med en gang du ser at plenen har våknet fra dvalen og begynt å spire grønt igjen. Gjødsler du for tidlig vil ikke plenen klare å ta det opp, og det regner bare bort. Det er verken økonomisk eller miljøvennlig. Hvilken type gjødsel du bruker er opp til deg. Både naturgjødsel og kunstgjødsel fungerer, og å bytte på er heller ikke så dumt. Følg mengden som står på pakken til den gjødselen du går for. Pass på at du gjødsler før en god regnskur eller sett på vanning. Hvis ikke kan du oppleve at plenen blir svidd av gjødsel som blir liggende på plenen.

Klipping

Klipp gresset for første gang når det har vokst seg til 6-8 centimeter. Da bør du stille høyden til cirka 4 centimeter klippehøyde. Deretter er det bare å klippe så ofte du ønsker. Jo oftere, jo bedre. Bruker du en bioklipper som lar gresset ligge igjen vil dette gi næring tilbake til plenen. Da er det viktig å ikke la gresset bli for høyt for å unngå at det blir liggende store mengder igjen som klumper seg. En robotklipper vil fungere på samme måte som en bioklipper. Gratis gjødsel!

Ingenting slår å gå barfot rundt i deilig mykt gress Foto: Mari Halvorsen

Toppdressing

Helt til slutt vil jeg nevne en siste ting. Har du mye ujevnheter i plenen eller ønsker å lufte plenen uten å skaffe deg en vertikalskjærer? Da er toppdressing lurt. Toppdressing betyr at du legger på et tynt lag med sand eller ferdigblandet plendressing som vil trekke ned i jorda. Sanden gjør at jorda blir luftigere og gir gode forhold på røttene. En ferdigblanding fra hagesenteret vil inneholde næring i tillegg. Har du større dumper som må fylles for å jevne ut plenen, kan det lønne seg å hive på noen plenfrø på toppen også.

Syns du dette ble for avansert, så husk; klipp ofte og husk gjødsel. Da får du en flott plen!