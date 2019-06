– Det skal ikke være brunsnegler i noe av det vi selger, men ingen hagesentre kan garantere at det aldri forekommer, sier Katarzyna Rabeszko, gartner hos Plantasjen.

Hun forteller at de gjør det de kan for at ingen kunder skal komme hjem med brunsnegler i potta. Samtidig er det noen triks som kundene selv kan benytte seg av som en ekstra sikkerhet.

– Sneglene trives i bunnen av potta, og derfor kan kundene selv sjekke ved å løfte planten forsiktig ut av plastpotta. Så lenge planten er vannet godt, går det fint.

Når man kommer hjem og skal plante ut975811 i eget bed, er det i alle fall lurt å ta en kikk. Gartneren advarer samtidig kraftig mot å helgardere seg ved å riste eller skylle jorda av planten.

– Hvis det er snakk om ettårige sommerblomster så kan det ødelegge rotsystemet. De minste røttene er så små at man nesten ikke kan se dem, men det er disse som suger opp energi og vann og som er viktig for en rik blomstring, derfor må man behandle dem varsomt.

Rotsystemet er derimot mer robust på flerårige planter, men hennes beste råd er uansett heller å sjekke potten. Skulle det ha fulgt med noen ubudne gjester hjem, er det bare å ta bilde eller gå tilbake til butikken.

– Det er slettes ikke sikkert at planten har tatt skade av det, men vi tar den selvsagt i retur, forklarer gartneren hos Plantasjen.

Se opp for snegle-egg i jorda

Dersom du kjøper ferdigsekker med blomsterjord i hagesenteret, anbefaler Naturvernforbundet

https://naturvernforbundet.no/hage/slik-bekjemper-du-brunsneglen-article32735-3649.html å sjekke jorda for både brunsnegler og egg før du bruker den i din egen hage.

Eggene er melkehvite i fargen og ofte rundt fire millimeter i diameter og ligger gjerne i klynger på 20–30 egg. For å ta knekken på dem, kan du helle kokende vann over dem.

– Det er noe herk

Anne-Ma Wastvedt er gartner hos Oddernes Hageland og hun sier at brunsnegler er noe herk som man ikke ønsker i verken hagesentre eller hager, og at de derfor gjør alt de kan for å unngå dette.

– Reinholdet er veldig viktig. I hagesenteret gjør vi grundig rent om høsten og også før vi fyller hagesenteret om våren igjen, og derfor har vi ikke noe snegleproblem hos oss. Men det er selvsagt ikke mulig å hevde at det aldri kan forekomme, sier hun.

Som kunde bør man alltid sjekke planten før man planter den ut i egen hage.

– Hver brunsnegler legger 300–400 egg, så det sier seg selv hvor viktig det er å ta knekken på både snegler og egg dersom man oppdager dem.

Bare husk at eggene kan ligne litt på de små gjødselkulene som ofte ligger i potten.

– Det hender at noen tar feil av snegleegg og disse små klumpene med langtidsgjødsel, men gjødslekulene er gulaktige og snegleeggene er melkehvite og ligger som regel i større klumper, sier hun.