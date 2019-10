Antall svanemerkede boliger firedoblet på tre år: – Mange synes det er vanskelig å vite hva som er miljøvennlig

Etter at Brundtlandkommisjonen i 1988 konkluderte med at vi alle kan bidra til å begrense miljøødeleggelser, opprettet Nordisk Ministerråd i 1989 Svanemerket som en del av den offentlige verktøykassen for å hjelpe forbrukere å ta miljøvennlige valg og for å stimulere til grønn innovasjon.

Alle de nordiske landene oppnevner fageksperter – biologer, ingeniører, kjemikere – til å sitte i en uavhengig nemnd som vedtar kravene.

Produsenter må dokumentere at de imøtekommer alle krav, pluss betale en avgift for godkjenning.

Hvert 3. til 5. år strammes kravene inn, og alle produsenter må da søke på nytt for å få beholde merket. Målet er at produsenter skal ta i bruk ny teknologi og ny kunnskap som gjør det mulig å produsere på en enda bedre måte for helse og miljø.

I Norge er det Stiftelsen Miljømerking, som ligger under Barne- og likestillingsdepartementet, som forvalter Svanemerket.

Et svanemerket hus skal: