Spar tid ved å lage middag for flere dager

Sjekk temperaturen i kjøleskapet

Mat som oppbevares i kjøleskapet kan ofte holde seg lenge og man kan fint lage middag for flere dager, men det forutsetter at temperaturen er lav nok. Ifølge Anne Marie Schrøder i Matvett.no kan man ikke alltid stole på kjøleskapets egen måler. – Det er lurt å legge et eget termometer i kjøleskapet for å være sikker på at det holder rett temperatur på 2–4 grader, sier hun.

Matprat.no

Kok ris for flere dager

Det er etter hvert blitt en kjent sak at det kan være helseskadelig å la kokt ris og pasta stå på benken eller komfyren lenger enn nødvendig. Men dersom det avkjøles raskt og oppbevares i kjøleskap, kan det fint spises etter flere dager. – Så lenge risen eller pastaen har stått kaldt uavbrutt, kan man trygt spise det etter to-tre dager, sier Schrøder.

Scanpix/Shutterstock

Stek opp kyllingfilet for flere dager

Det tar ikke så lang tid å steke kyllingfilet, men enkelte dager så har man ikke den tiden. Kutt opp og stek noen ekstra kyllingbiter den ene dagen, så kan du varme dem raskt opp og spise dem med salat i en wrap seinere i uka. Da har du ferdig middag på 5–10 minutter, og ifølge Schrøder går det helt fint å oppbevare stekte kyllingbitene i kjøleskapet i minst to-tre dager.

Plasser det nederst i kjøleskapet

Varmen stiger oppover, og det betyr at det er kaldest nederst i kjøleskapet. Kjekt å vite dersom du skal oppbevare maten over flere dager.

Lag middag for flere dager

Pleier du å lage lasagne i en middels stor ildfast form eller omelett i stekepannen? Hvis du heller bruker langpanna så har du plutselig laget dobbelt så mye mat. Da er det bare å varme opp restene seinere. Fort og enkelt, og mange ganger smaker slik mat minst like godt dagen etter.

Den anvendelige poteten

Kok noen ekstra poteter på søndag, så kan du spise poteter både mandag og tirsdag uten å koke nye. Du kan for eksempel bruke noen av dem i en omelett til mandagsmiddagen og så kan du steke resten på tirsdag. Kjapt og billig.

Scanpix

Planlegg godt

Det høres både tids- og økonomisk besparende ut å lage middag for flere dager, og det er utrolig lettvint å varme opp gårsdagens rester. Men, husk å lage en plan for uka slik at det ikke hoper seg opp eller at du glemmer når du laget hva. – Kjøl maten raskt ned og legg den i plastbokser og merk dem før du setter dem inn i kjøleskapet, tipser Schrøder.

Restelapskaus i full fart

Noen kokte poteter og gulrøtter, og kanskje pølserestene fra helgas barnebursdag – mer skal ikke til for å lage en smakfull restelapskaus som hele familien setter pris på. Hvis du har noe annet enn pølser, for eksempel litt rester av lammelåret fra påske i frysen, kan det smake ekstra godt.

Holdbart lengre enn du tror

Husk at hele familien ikke trenger samme middagsmaten hver dag. Velg gjerne en dag midt i uka hvor du finner fram restene i kjøleskap og setter dem sammen til en smakfull bufeet. Hvis du har tilberedt og lagret restene på riktig måte, er de ofte holdbare lengre enn du tror, ifølge Matprat.no