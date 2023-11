Vi får ofte spørsmål om hvordan markedet neste år vil se ut, og sannheten er at det ikke finnes et fasitsvar da markedet stadig er i endring og påvirkes av makrofaktorer. I denne spalten vil jeg gi deg tips på hvordan du allerede nå kan starte prosessen dersom du tenker på å selge til neste år.

Innhent tilbud og velg eiendomsmegler

Første steg i prosessen er å invitere enten én eller flere eiendomsmeglere inn.

Her finnes det heller ikke et fasitsvar på hvor mange meglere man skal invitere. Noen inviterer kun én megler, og andre inviterer flere.

Å velge eiendomsmegler er tillitsbasert og ofte velger en megler ut ifra kjemi. En eiendomsmegler vil kunne gi deg en prisvurdering på eiendommen og tilbud slik at du kan beregne hva du vil sitte igjen med etter salg.

Når du involverer eiendomsmegler på et tidlig stadium vil du kunne legge en fremdriftsplan på salgsprosessen, noe som vil gi et behagelig og rolig tempo. I tillegg vil du kunne få råd og veiledning slik at boligen og annonsen ser best mulig ut når en faktisk går ut i markedet.

Eiendomsmegler Azra Hadzic fra Kristiansand jobber til daglig i Krogsveen Sørlandet med salg og kjøp av fast eiendom. Hver sjette uke skriver hun i Abito. Foto: Krogsveen

Jeg pleier ofte å si til kundene mine at man skal forestille seg en eiendomsmegler som passasjer i baksetet av bilen, der du som selger er sjåfør.

Vi eiendomsmeglere veileder og gir råd ut ifra hva vi tenker er best sett fra dagens markedssituasjon, men det er du som selger som har siste ordet og som kan ta avgjørelsen. Det viktigste i en salgsprosess er at du som selger har hatt en trygg og enkel prosess samtidig som du er fornøyd med arbeidet som er gjort.

Klargjøring, fotografering og tilstandsrapport

Når du har valgt megler og fått råd og veiledning om hvordan boligen bør klargjøres, er det fornuftig å starte. For noen er det en rask prosess, mens for andre vil det være flere ting å fjerne eller kvitte seg med. Et tips her er å legge et cirka perspektiv på når en ser for seg å ta bilder av boligen. På denne måten vil du som selger få et insentiv til å gjøre ferdig klargjøringen innenfor en viss tidsramme.

Når boligen er klargjort, er det tid for bilder.

Bilder er ofte det siste man kan gjøre i en salgsprosess, ettersom dette tar minst tid for megler å få inn i systemene. Et tips til foto er å velge en dag hvor det er klart, det vil si ikke mye tåke. Er det sol i tillegg er det et pluss. Gode bilder er avgjørende for om interessenter velger å klikke seg inn på annonsen.

Et annet tips er å få inn en takstmann for å utføre tilstandsrapporten. Er du tidlig ute med salgsprosessen har du også tid til å utbedre mindre eller større avvik før salg. På denne måten vil du kunne fjerne noen punkter fra tilstandsrapporten som også vil ha en positiv effekt på boligen og verdien. Desto mindre en interessent har å sette fingeren på, desto bedre.

Når skal man selge?

De fleste som tenker salg, tenker salg på våren. Blomstene begynner å komme seg, gresset er grønnere og det er finere dager, men dersom alle tenker slikt vil det også være større konkurranse mellom boligene i markedet. Ved å ha alt av salgsmateriell klart tidlig, har du også anledning til å rådføre deg med megler, slik at dere sammen kan ta et valg ut ifra når markedet er bra og når det er best å gå ut i markedet.