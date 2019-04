- Noen får seg definitivt en overraskelse når de oppdager at boligkjøpet koster mer enn selve kjøpesummen, sier Carsten Pihl, forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseiernes Landsforbund.

Han forklarer at selv om drømmeboligen har en prisantydning på 5,4 millioner kroner – og du får den for dette – vil selve sluttsummen du skal betale være nesten 150.000 kroner mer. Han viser til følgende omkostninger:

172 kroner i panteattest

525 kroner i tinglysningsgebyr for pantedokument

525 kroner i tinglysningsgebyr for skjøte

135 000 kroner i dokumentavgift til Staten

11 100 boligkjøperforsikring, valgfritt

Dersom boligen har fellesgjeld, må du sikre at finansieringsbeviset ditt også tar høyde for å dekke dette beløpet.

- Det vil si at før du kjøper noe, bør du ha regnet på alle utgifter knyttet til kjøpet og sikret at du har god nok finansiering til å klare disse, sier han og påpeker at selv om boligkjøperforsikringen er valgfri, anbefaler han boligkjøpere flest om å ta høyde for denne kostnaden.

- 2,5 prosent kan bli mange kroner

Uansett når og hvor du kjøper bolig, vil det alltid oppstå ekstrakostnader i forbindelse med kjøpet.

De som er direkte knyttet til boligen, skal være opplyst om i salgsoppgaven til boligen.

- Dette er opplysninger som eiendomsmegleren er pålagt å oppgi, sier Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Den største utgiften i tillegg til kjøpesummen, vil i de fleste tilfeller være dokumentavgiften. Dette er en avgift som betales til staten ved kjøp av bolig, og avgiften er på 2,5 prosent av kjøpesummen.

- De aller fleste er klar over at det kommer dokumentavgift på toppen av kjøpesummen, men med høye boligpriser blir nok en del overrasket over hvor mye 2,5 prosent utgjør i kroner og øre, sier han.

Geving viser til et eksempel der man har kjøpt en eierseksjonsleilighet til 7,2 millioner – inkludert fellesgjeld.

- Da vil dokumentavgiften alene bli 180 000 kroner, og i tillegg kommer de andre gebyrene og avgiftene, sier han og eksemplifiserer:

525 kroner i tinglysningsgebyr for skjøte

525 kroner i tinglysningsgebyr for pantedokument

4100 kroner i boligkjøperforsikring, valgfritt

2800 kroner i boligkjøperforsikring Pluss, valgfritt

Rundt 4600 kroner i eierskiftegebyr – kan variere

- Totalt må man altså ut med 7 392 550 kroner hvis man inkluderer de valgfrie boligkjøperforsikringene – og ikke 7,2 millioner som var selve kjøpesummen, poengterer han.

Et viktig unntak er dersom boligen er borettslagsleilighet eller aksjeleilighet, da slipper man dokumentavgiften, opplyser Geving.

Andre kostnader

Pihl anbefaler også at man sjekker andre viktige kostnader som kommer i forlengelsen av boligkjøpet.

Selv om fellesgjelden skal inn i regnestykket for total kjøpesum, man må huske å ta høyde for de månedlige utgiftene knyttet til nedbetaling av dette. I borettslag og sameier kan det for eksempel også være planer om økt husleie i forbindelse med vedlikeholdsarbeid eller utvikling, det må man også ha økonomisk spillerom til å kunne betale.

- I kommuner med eiendomsskatt, vil dette bli en fast utgift du må betale. Og kjøper du for eksempel enebolig, vil det også være en rekke kommunale avgifter som vil melde seg. Beløpet vil variere veldig fra kommune til kommune, sier Pihl.

Ifølge Huseiernes Landsforbunds beregningsverktøy Bokostnadsindeks, måtte eiere av et hus på 120 kvadratmeter i Kristiansand betale i gjennomsnitt 5660 kroner i eiendomsskatt i 2017, samt kommunale gebyr på til sammen 9479 kroner. Videre viser kalkulatoren at estimerte kostnader for renter var 32 492 kroner, 19 764 kroner for energi, 5825 kroner for forsikring og 22 644 kroner i vedlikehold.

- Det viser bokostnader på 95 864 kroner i året, penger det er viktig å ha økonomisk spillerom nok til å kunne betale, avslutter Pihl.