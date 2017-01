Sp: Prisrekord på bensin er velgerbløff fra Frp

– Det er en voldsom velgerbløff. Det er distriktsfiendtlig og forunderlig at Frp ikke ser at Norge er mer enn Oslo sentrum, og har en avgiftspolitikk som rammer dem som er avhengig av bil hver dag, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Veiledende priser hos Circle K er 16,29 kroner per liter for bensin fra 2. januar, mens dieselprisen er satt opp til 15,25 kroner, det høyeste nivået noensinne, ifølge E24. Prisene er påvirket av at avgiftene økte med 34 øre for bensin og 55 øre for diesel fra og med søndag 1. januar.

– Løftebrudd

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Marianne Marthinsen, er heller ikke imponert og mener Frp-velgerne har grunn til å føle seg lurt.

– Dette er bare ett av eksemplene på at regjeringstaburetter er blitt viktigere for Frp enn å holde løftene overfor bilistene, sier hun til E24.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen (Frp) innrømmer at økte drivstoffavgifter har vært tungt å godta for Frp og partiets velgere.

– Det er ingen tvil om at det var en krevende beslutning for Fremskrittspartiet. Forutsetningen for at vi gikk med på å øke bensin- og dieselavgiften var at de samlede bilrelaterte avgiftene skulle gå ned, sier Jensen til NRK.

– Svelger avgiften

Jensen framholder at bilistene i sum kommer bedre ut med Frp i regjering på grunn av bilpakken i statsbudsjettet for 2017. Det samme sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Selv om mange er irriterte over økte bensin- og dieselavgifter er det de totale avgiftene som er avgjørende, sier Solvik-Olsen til E24.

Ettersom bensinstasjonene alltid setter prisene tilbake til veiledende pris på mandager, mener han at sjokket ved pumpene denne mandagen har lite med avgiftsøkningene å gjøre.

– Frp ønsker jo lavere bilrelaterte avgifter, men den jevne Frp-er svelger bensinavgiften når man ser at totalregningen går ned, sier Solvik-Olsen.

Smertegrense

To dager inn i 2017 er det imidlertid tydelige mishagsytringer i «bilistenes parti», og Frps fylkesleder i Nordland, Allan Ellingsen, mener både pumpeprisen og Frp nå har nådd smertegrensen

– Jeg mener Fremskrittspartiet ikke kan være med i en regjering som øker bensin- og dieselavgiftene mer enn der de er i dag, og jeg ønsker helst at de skal reduseres sier Ellingsen til NRK.

Solvik-Olsen understreker på sin side at det er ekstremt vanskelig å kutte i drivstoffavgiftene med dagens konstellasjon i Stortinget. Likevel går han ikke med på at tidligere løfter om lavere bensinavgifter og fjerning av bompenger er en saga blott.

– Bilistene betaler mange milliarder mindre med oss enn hvis man hadde fortsatt den rødgrønne politikken. Uten Frp i regjering hadde det vært mye dyrere å være bilist, sier han.

Vil ikke spekulere

Siv Jensen ønsker ikke å se framover mot neste statsbudsjett og vil heller ikke spå om det kan bli aktuelt å sette opp avgiftene ytterligere.

– Jeg kommer ikke til å spekulere på hva som ligger i 2018-budsjettet nå. Det har ikke regjeringen begynt å jobbe med ennå, presiserer hun. (©NTB)