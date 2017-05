Søviknes vil ha endringer: – Det bør skje noe

Mens fusjonssamtalene mellom Agder Energi og Skagerak Energi snaut nok er kommet i gang, mer enn et halvt år etter at Statkraft ga startsignalet, mener olje- og energiminister Terje Søviknes at bransjen er moden for strukturendringer.