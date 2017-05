Samler alle ansatte i Grimstad

GRIMSTAD: – De ansatte som satt i Arendal har allerede flyttet. I løpet av året vil alle som jobber i Kristiansand følge etter, sier leder for salg og service i If Skadeforsikring, Ingrid Janbu Holthe.

Forsikringsselskapet besluttet i fjor å samle sine 50 ansatte i Kristiansand og 150 ansatte i Arendal i nye lokaler i Sørlandets teknologisenter i Grimstad. Ifølge Janbu Holthe har samtlige ansatte vært villige til å flytte.

– Det er ingen som har sagt opp, sier Janbu Holthe.

Vanskelig å velge

Hun opplyser at avdelingen i Arendal har jobbet med kunder i forkant av skader, mens de ansatte i Kristiansand har jobbet med det som skjer etter en skade.

– Vi tror at det er gunstig at alle jobber samlet. Vi ønsket å satse på Sørlandet, men det var vanskelig å velge et av stedene. Nå fant vi et bra sted midt i mellom de to byene. Vi ønsket å få med oss alle ansatte, og det har vi lyktes med, sier Janbu Holthe.

De nye lokalene, som ligger like ved Universitetet i Agder, er eid av Ugland Eiendom.

– Vi har inngått en langsiktig kontrakt med Ugland, sier Janbu Holthe.

Glad Grimstad-ordfører

De første ansatte er allerede på plass, men den offisielle åpningen skjer først 15. mai.

Ordfører Kjetil Glimsdal (KrF) jubler for 200 nye arbeidsplasser i kommunen sin.

– Grimstad ligger gunstig plassert, med god kommunikasjon både vestover og østover. Som ordfører er jeg glad for at If valgte å etablere sitt nye senter her, og samtidig takknemlig for at vi har lokale selskaper som hiver seg rundt og tilbyr attraktive næringslokaler, sier Glimsdal til Fædrelandsvennen.