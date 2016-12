Ny Olsen-konkurs

GRIMSTAD: Eieren bak bruktbilselskapene Geir Egil Olsen leverte selv oppbud for Olsen Bil/Berg Auto One, men kjempet for å slippe konkurs i flere andre selskap.

Politiet etterforsker bedrageri og korrupsjon i forbindelse med Olsen Bil AS, og eieren er varetektsfengslet.

Fredag åpnet konkursboet til Olsen Bilverksted AS.

Santander Consumer Bank er største kreditor mot Olsen Bil AS. Det er var også banken som veltet verkstedet med et krav på 670.000 kroner. Sparebanken Sør har pant på 2,9 millioner kroner i bedriften. Foreløpig ligger det krav på totalt 5,46 millioner kroner.

I rettsmøtet 6. desember hevdet Geir Egil Olsen at verkstedet ikke ville ha større problemer med å gjøre opp for seg. Dette skulle han dokumentere med et prosesskriv.

Fakta: Olsen Bil Olsen Bil var en av Norges største bruktbilforhandlere og solgte for 96 millioner kroner i fjor. Selskapet meldte selv oppbud 30. november i år. Gjelden til bankene Santander og Nordea er på 35 millioner kroner. 1. desember ble eieren, Geir Egil Olsen, pågrepet i egne lokaler. Olsen er varetektsfengslet og siktet for korrupsjon, bedrageri, heleri og boundragelse. En ansatt i Statens vegvesen er siktet for korrupsjon og skal ha forbindelse til selskapet. Olsen eier også Olsen Bilverksted og Olsen Eiendom og Invest, begge selskapene er begjært konkurs.

Flere krav

Bilforhandleren og verkstedeieren fikk utsettelse, men etter å ha fått dokumentasjonen opprettholdt banken konkurskravet. Dette ble også stadfestet av tingrettsdommer Daniel Løstegaard Olsen.

– Det er ikke sannsynlig at Olsen Bilverksted AS vil ha løpende inntekter som tilsier at de ikke forblir insolvent (betalingsudyktig), skriver dommeren i kjennelsen.

Skiftesamling er berammet 31. januar og bostyrer er Kai Knudsen.

Det foreligger ennå ikke kjennelse for konkursbegjæringene mot Olsen Invest og Eiendom og Geir Egil Olsen personlig.

Stengt av Statens vegvesen

Bilverkstedet holdt opprinnelig til i Froland, men la tidligere i år ned der. Uten å ha søkt eller meldt fra til Statens vegvesen åpnet verkstedet plutselig i Østerhus i Grimstad, få hundre meter fra der han drev med storstilt gjenoppbygging og salg av bruktbiler.

Etter å ha fått kjennskap til flyttingen stengte Statens vegvesen verkstedet i desember. Dette har også dommeren merket seg.

– Foretaket kan ikke per i dag drive med verkstedvirksomhet, noe som er kjernevirksomheten. Det bemerkes også at en av deres viktigste kunder, Olsen Bil AS, ikke lenger driver virksomhet, står det i kjennelsen.