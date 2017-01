For halvannet år siden kom 41 år gamle Gard Steiro flyttende over fjellet fra Bergen for å bli nyhetsredaktør i VG. Da hadde han vært sjefredaktør i Bergens Tidende i tre. Nå overtar han som sjefredaktør etter Torry Pedersen i VG.

De ansatte i VG ble orientert nå i formiddag om at de får ny sjefredaktør. Steiro har tidligere jobbet som journalist i Askøyværingen og Bergensavisen før han begynte i Bergens Tidende. I sistnevnte avis har han jobbet som journalist, magasinansvarlig, nyhetsleder og nyhetsredaktør.

Utfordring

Steiro får en tøff jobb med å få snudd den stadige nedgangen i papiropplaget. I tillegg har VG det siste året vært gjennom nye runder med nedskjæringer. I fjor måtte avisen kvitte seg med 40 årsverk, i tillegg til at tre lokalkontorer ble lagt ned. Bakgrunnen var stadig fallende papirinntekter, samt at digitalinntektene i 2015 også stagnerte.

Torry Pedersen har vært sjefredaktør i VG siden 2011, da overtok han stafettpinnen etter Bernt Olufsen. Han hadde da vært sjefredaktør i VG siden 1994. Pedersen kom fra stillingen som administrerende direktør i samme avis. Før dette var han ansvarlig redaktør i mediehuset VG og sjef for VG-nett.

Selv om Torry Pedersen forlater VG-skuta, blir han ikke borte fra avisverden. Han trer nå inn som styreleder i Aftenposten.