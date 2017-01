Flere tror på bedre privatøkonomi neste år

Både Nordea og Sparebank 1 har på tampen av året tatt tempen på hvordan nordmenn vurderer sine egne økonomiske utsikter i året som kommer. Undersøkelsene avdekker flere optimister enn pessimister.

Én av fire bekymret

I Nordea-undersøkelsen er det 49 prosent som «ikke bekymrer seg» over utsiktene for egen privatøkonomi, og 26 prosent som gjør det. Det er TNS Gallup som har gjennomført denne undersøkelsen der én av fire ser nøytralt på framtidsutsiktene.

– Selv om lave renter har gitt de med boliglån et større overskudd i lommeboken, kjenner nok mange på frykten for renteøkning, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea.

Nordmenn tror ifølge en undersøkelse fra Norstat at tidene med fallende rente er over, og ruster seg for renteoppgang i 2017.

– Renten har vært på et historisk, rekordlavt nivå, og har du lån må du belage deg på at det ikke vil vare evig. Mitt råd er å være føre var, og sette av ekstra penger til nedbetaling nå når renten er så lav som den er, sier administrerende direktør Snorre Storset i Nordea.

Gryende optimisme

Respons Analyse spør ikke i hvilken grad folk er bekymret, men hvordan de tror husstandens økonomi blir i 2017. Her svarer 22 prosent at de tror på bedre privatøkonomi, mens 17 prosent tror den blir dårligere. Seks av ti antar at økonomien blir om lag uendret i året som kommer i Sparebank 1-undersøkelsen.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen ser et lite stemningsskifte fra i fjor der deres seks år gamle forbrukerundersøkelse for første gang avdekket flere pessimister enn optimister.

– Jeg oppfatter at de fleste ser at vi har vært gjennom en tøff periode i norsk økonomi, men at den verste uroen er i ferd med å slippe taket, sier Magne Gundersen.

Fortsatt boligprisøkning

Forbrukerne tror ikke at boligmarkedet svekkes neste år. For ett år siden var det 7 prosent som trodde på prisnedgang. Nå svarer 4 prosent det samme. To av tre (66 prosent) har tro på at boligprisene stiger også i 2017.

– Nesten alle tror på boligprisøkning i 2017, etter rekordveksten i 2016. Det har nok sammenheng med et fortsatt lavt rentenivå samtidig som optimismen er tilbake hos de fleste, sier Magne Gundersen.

I Norstats undersøkelse svarer 24 prosent at de vil få problemer med å håndtere boliglånet ved en renteoppgang på inntil 5 prosentpoeng.

– Disse svarene vitner om at noen nå strekker strikken vel langt, og det er bekymringsfullt. Særlig blant unge kunder merker vi at det er urealistiske forventninger til hvor mye man klarer å takle av gjeld, sier Storset i Nordea. (©NTB)