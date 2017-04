Vestlig støtte til USAs alenegang i Syria

Minst sju personer ble drept i det amerikanske rakettangrepet mot flybasen Shayrat i Homs-provinsen i Syria natt til fredag. USAs president Donald Trump sier angrepet var nødvendig etter det kjemiske angrepet mot byen Khan Sheikhoun nordvest i Syria tidligere i uken, som USA og andre vestlige land har gitt Assad-regimet skylden for.

De i alt 59 Tomahawk-rakettene ble avfyrt fra to amerikanske krigsskip i Middelhavet og la den syriske flybasen i grus.

Angrepet ble varslet på forhånd, og ifølge ubekreftede meldinger rakk det syriske flyvåpenet å flytte en rekke fly før angrepet rammet.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) har meldt at en general var blant de minst fire drepte, mens syriske kilder opplyser at sju personer ble drept. Flybasen skal ha stått i brann i to timer etter at den ble truffet klokka 3.45.

Vestlig støtte

Flere vestlige land, deriblant Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Polen, gir full støtte til angrepet, selv om USA handlet alene uten å gå veien om FNs sikkerhetsråd.

Den norske regjeringen har foreløpig ikke kommentert angrepet, men Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han har forståelse for angrepet sett i lys av det kjemiske angrepet tidligere i uken.

– De bærer ansvar for ugjerningen som bryter alle regler og prinsipper i folkeretten. Det er på sin plass at det reageres kraftig mot mord og overgrep mot sivilbefolkningen, og vi har forståelse for at USA har rammet det syriske flyvåpenet, sier Støre i en epost til NTB.

Minst 86 personer ble ifølge SOHR drept i angrepet i Idlib-provinsen tirsdag. Blant ofrene er mange barn. Prøver som er tatt av ofrene, kan tyde på at befolkningen ble rammet av nervegass, muligens sarin, som lammer musklene i og rundt lungene.

Russisk refs

Uavhengige eksperter har ikke kunnet bekrefte hvorvidt kjemikaliene stammet fra regimets luftangrep, og russiske myndigheter gikk fredag hardt ut mot USAs rakettangrep og innkalte til hastemøte i FNs sikkerhetsråd.

En talsmann for president Vladimir Putin refser USA for å ha brutt folkeretten og for å ha begrunnet angrepet med "en oppdiktet sammenheng".

– Det er et kynisk forsøk på å ta verdens oppmerksomhet bort fra mange sivile drepte i Irak, sier talsmannen Dmitrij Peskov.

Peskov sikter etter alt å dømme til sivile tap under offensiven mot IS i Mosul, der USA støtter irakiske styrker med luftangrep.

USAs utenriksminister Rex Tillerson retter på sin side skytset mot Russland, som han mener har sviktet ettersom det fortsatt finnes kjemiske våpen i Syria, til tross for den FN-overvåkede avvæpningen i 2014.

– Enten har Russland vært medskyldig, eller så har Russland rett og slett vært inkompetent i sin evne til å oppfylle sin del av avtalen, sier Tillerson.

– Nødvendig

Dette er det første amerikanske angrepet direkte mot den syriske regjeringen og president Donald Trumps mest dramatiske militære avgjørelse siden han ble president.

– Angrepet mot Syria var nødvendig for vår nasjonale sikkerhet, sa Trump i en TV-overført tale fra feriestedet Mar-a-Lago i Florida, der han har toppmøte med Kinas president Xi Jinping.

Spørsmålet mange stiller seg, er om russerne og det syriske regimet vil våge å reagere militært på angrepet, og om Trump-administrasjonen vil gjennomføre flere angrep.

En uttalelse fra Syrias informasjonsminister tyder på at regimet vil avvente situasjonen. På spørsmål om hvorvidt det vil komme en russisk reaksjon, svarer han at han ikke venter en militær opptrapping, ifølge Reuters.