Verste syfilis-spredning på 40 år i Norge

Sykdommen har mange forskjellige uttrykk og kan lett forveksles med en rekke andre sykdommer. Forløpet deles i 3 stadier: Primærstadiet starter vanligvis etter ca. 3 uker med utvikling av et uømfintlig sår på smittestedet, vanligvis på kjønnsorganet.

Såret føles hardt som om det skulle ligge en gummiring under såret, og kalles derfor «hard sjanker». Ubehandlet forsvinner såret etter 1–6 uker. Sekundærstadiet begynner 6–12 uker etter at primærstadiet startet, og karakteriseres av at infeksjonen sprer seg til resten av kroppen. Det kommer allmennsymptomer som slapphet, feber, generell forstørrelse av lymfekjertler, og det kan oppstå ulike former for utslett, samt håravfall.

Sekundærstadiet varer i 4–12 uker. Sykdommen går deretter over i en latent fase (latent syfilis), hvor det ikke er noen symptomer, men smitten kan påvises ved immunologiske undersøkelser av blodet. Ca. 1/3-del av de som ikke blir behandlet, vil gå videre til tertiærstadiet, de øvrige 2/3 vil ikke merke noe mer til sykdommen, selv om den ikke behandles. Det finnes en godartet form for tertiærsyfilis, som består av faste knuter, såkalte gumma, som særlig opptrer i hud og benvev. I tillegg er det to andre varianter, som kan være dødelige, henholdsvis kardiovaskulær syfilis, som angriper hjertet og hovedpulsåren og nevrosyfilis, som angriper sentralnervesystemet.

