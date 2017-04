IZMIR/TYRKIA: – Det var følbart at mange var redde for ikke å stemme, etter at president Erdogan nylig kalte alle som ikke stemte for terrorister, forteller Ingebjørg Godskesen.

Stortingsrepresentanten for Frp i Aust-Agder fulgte søndagens folkeavstemning i Tyrkia som en av 25 valgobservatører for Europarådet.

Søndag kveld erklærte president Recep Tayyip Erdogan valgseier med 51,3 prosent flertall for å endre grunnloven.

– Det har vært en lang dag med mange inntrykk. Teknisk har det gått noenlunde greit for seg, men selv om det er rolig og prosedyrer blir fulgt, så er vårt samlede inntrykk at folk er redde. De eldre tør ikke si om de stemte nei, de sier bare at de håper det beste for Tyrkia. De unge, derimot, våger å stå for sin nei-stemme, sier Godskesen.

Scanpix/Reuters

Opposisjonen klager på valgfusk og vil bestride utfallet, som gir mer makt til presidenten.

– Jeg kan ikke si at det har de ikke rett i. Og hvis jeg fikk kniven på strupen, vil jeg si at de kan ha rett, sier Godskesen om valgfusk-påstandene.

– Samtidig, så har jeg ikke med egne øyne bevitnet direkte valgfusk, presiserer hun.

Reagerte på politiker

Et møte med en politiker fra Erdogans parti for to dager siden underbygger imidlertid inntrykket av at valget ikke var helt fritt.

Privat

– I et møte med oss sa han at det var umulig for nei-siden å vinne. Da vi spurte hvordan han kunne si det, svarte han bare at det var utenkelig. Ingen kan forutse utfallet av et valg så lenge det går riktig for seg, framholder valgobservatøren.

Hun sier at problemene ofte oppstår etter av stemmene er avgitt, når urnene blir behandlet og stemmene talt opp.

– Fra ett og samme valglokale ble det sendt inn to resultater; ett hvor ja-siden fikk flertall og ett hvor nei-siden vant, forteller hun.

Men hun så også oppløftende ting.

– Noen valgfunksjonærer er veldig nidkjære i jobben, og passer nøye på at ingen tar med telefon inn i stemmelokalet. Det er for å hindre kjøp av stemmer; tar de bilde av stemmen de har avgitt, er det mye verdt, forteller hun.

Besøkte barnefengsel

Størst inntrykk på valgobservatøren gjorde besøket i valglokalene i fengslet i Izmir, som har plass til 6000 innsatte. Sammen med en mannlig dansk observatør fulgte Ingebjørg Godskesen avstemningen i tre herreavdelinger, én kvinneavdeling og én barneavdeling. I Tyrkia kan barn fengsles fra de er 12 år.

– I barneavdelingen var det kun 13 stemmeberettigede, de andre var ikke passert 18 år, forteller hun.

Scanpix/Reuters

Nylig sa Godskesen til VG at hun vil gi Tyrkia frist til juni med å bedre menneskerettighetene dramatisk, hvis ikke risikerer landet å bli satt under Europarådets strengeste form for overvåkning.

– Halvparten av de fengslede kvinnene, og mellom en firedel og halvparten av mennene, var blitt fengslet etter kuppet. De fengslede mennene var stort sett i alderen 25–45 år, mens kvinnene var mellom 30–35 og opp til 60–70 år. De fleste er nok satt inn fordi mannen klarte å rømme i forbindelse med kuppet, så tar de kvinnene deres. Så det er mange ting som viser at vi ikke er i et velfungerende demokrati, sier hun.

– Ble nærmest tvunget til å stemme

I fengselet reagerte observatørene på at fangene ble ropt opp med navn for så å måtte gå og stemme.

– De ble nærmest tvunget til å stemme. Da jeg spurte om hvorfor de gjorde det sånn, nektet de å svare. Men vi kunne se at fangene satte pris på at vi stilte spørsmål ved framgangsmåten. Ved neste lokale i fengslet gjorde de det ikke sånn, og da vi kom til det tredje, hadde de kaffen klar. Da brøt vi mønsteret og gikk til et annet lokale enn de forventet, forteller hun.

Det er en del av valgobservatør-prosedyren; å gjøre noe annet enn forventet når de ser noe mistenkelig.

– Ofte blir vi geleidet mot ett bestemt lokale. Da går vi ikke dit, men søker til et annet. Vi går forsiktig fram, og kan stille spørsmål ved prosedyrer, men kan ikke forandre den eller si at de gjør noe feil, forklarer hun.

Scanpix/Reuters

Ble tatt på i sikkerhetssjekk

Under sikkerhetssjekken ble Ingebjørg Godskesen utsatt for en ubehagelig opplevelse.

– Jeg hadde satt opp håret med noen nåler, og det førte til full kroppsvisitasjon. Jeg opplevde det svært ubekvemt å bli tatt på rundt brystene. Dette gjentok seg for hver inngang, enda vi ble fotfulgt hele veien. Når de gjør sånt mot en kvinnelig politiker som er der på invitasjon fra statsapparatet, hvordan går de så fram mot de kvinnelige fangene? Det gjør ikke at jeg tror mindre på rapporter om overgrep, fastslår hun.

– Hva tenker du om utfallet, og veien videre for Tyrkia?

– Om to uker skal vi ha en debatt i Europarådet, hvor det vurderes å sette inn større overvåkning av menneskerettighetene. Utfallet er på mange måter et nederlag for president Erdogan, han hadde nok trodd at han skulle vinne med mye større margin. For noen år siden, da kurderne fikk mange inn i parlamentet, ble det skrevet ut nyvalg. Da ble resultatet et helt annet, og antall kurdiske representanter betydelig redusert.