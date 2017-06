Trailer kjørte inn i stillestående kø på E18 - ti skadet

Politiet meldte først om ulykken rundt klokka 16 mandag ettermiddag.

– Det var køstans på E18 etter en punktering. En trailer som ikke klarte å stanse, kjørte inn i en personbil, og man fikk deretter en dominoeffekt. Tre personbiler og en minibuss er involvert i ulykken i tillegg til traileren, sier operasjonsleder Tommy Eriksen i Sør-Øst politidistrikt til NTB.

De ti skadede er fraktet til forskjellige sykehus i området, blant annet med luftambulanse. Sykehuset i Vestfold opplyser at de to som er sendt til dit har lettere skader, mens Oslo universitetssykehus opplyser at fire av de seks som ble fraktet dit etter ulykken er alvorlig skadet. To av skadede ble sendt til legevakt.

Rundt klokka 18.30 var bergingsbiler i ferd med å rydde på stedet, men veien var fortsatt stengt i sørgående retning.

To personer satt fast i bilene etter ulykken, men i 17-tiden meldte Vestfold interkommunale brannvesen at alle var frigjort.

– Det er en stor ulykke med personskader og veldig store materielle skader på flere kjøretøy, sier vakthavende brannsjef Andrew Wright.

Aftenposten får opplyst av en fotograf på stedet er det var to luftambulanser, et Sea King redningshelikopter og seks ambulanser på stedet.

Saken oppdateres.