To i arrest etter båtkrasj

To menn i 40-årene fra Stord er pågrepet etter at en over 10 meter lang cabincruiser gikk på land i Langenuen natt til søndag.

De to stakk fra stedet og en stor leteaksjon ble iverksatt.

– Båtføreren burde varslet om hendelsen, så hadde vi unngått det svære søket som ble satt i gang, sier Jan Magne Østebøvik, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Fant varm motor

Hovedredningssentralen fikk melding om den havarerte båten klokken 06.17 søndag morgen fra en forbipasserende båt.

Fra Sola lettet etter Sea King-helikopter og søkte etter mennesker i sjøen. Mannskapet fra Hovedredningssentralen kom seg om bord og registrerte at motoren fortsatt var varm.

– Derfor er vi rimelig sikre på at det må ha skjedd like før klokken seks, sier redningsleder Owe Frøland til BT klokken 09.30.

Stakk i gummibåt

Ingen var om bord, men redningsbåten var borte. Gummibåten ble funnet forlatt i en båthavn ved 09-tiden. Letemannskaper fryktet at de som var om bord skulle være skadd eller i sjokk etter den kraftige landkjenningen.

Frøland sier at de gjennom etterretning ble klar over at det har vært to personer om bord og at disse hadde gått i land. Da ble helikoptersøket i sjøen avsluttet og politiet overtok ledelsen av søket.

Halvannen time seinere fikk politiet kontakt med to menn, som befant seg på samme adresse. De to er begge i 40-årene og fra Stord.

Krasjet skjedde på Stord-siden av Langenuen, nord for Jektevik. Den nøyaktige plassen er Hageberg, får BT opplyst av lokalkjente.

– Sklidd inn

Geir Rommetveit var søndag formiddag og tok bilde av den havarerte cabincruiseren.

– De har tross alt vært heldige. Akkurat der de landet er berget såpass skrått at båten har sklidd inn på svaberget. På begge sider ville de fått et tøffere møte med steinene, sier Rommetveit.

Ørjan Deisz

– På land har de truffet et tre som har dempet krasjet. Deretter er båten blitt liggende i ro, forteller han videre.

Rommetveit konstaterte at den 43 fot store cabincruiseren er forbausende lite ødelagt i bunnen. Båten ser ut som den har styrt rett på land i stor fart, sier han.

Fant spor på land

Båten skal være over 10 meter lang og av typen Fairline, en britiskbygget cabincruiser med flybridge. Hvis båten har gått i vanlig marsjfart, har den fått landkjenning i 40–50 kilometer i timen.

De to mennene ble tatt med til legevakt for undersøkelser og blodprøve. En lege klarerte de to for arrest og de ble tatt med til Haugesund og satt i forvaring, i påvente av politiavhør.

– Inntil avhøret er gjort vet vi ikke noe om hvor båten kom fra og når krasjet skjedde, sier operasjonsleder Østebøvik.