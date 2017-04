Tesla tilbakekaller 53.000 biler

Saken oppdateres

Fra Tesla Norge får Aftenposten opplyst at alle Teslaer av modell X og S produsert mellom februar og oktober 2016 vil bli tilbakekalt.

Hvor mange biler dette dreier seg om i Norge, kunne ikke firmaets talsperson Even Sandvold Roland svare på torsdag kveld. Globalt blir 53.000 biler tilbakekalt.

– Alle kunder det gjelder vil få informasjon, sier Roland til Aftenposten.

I sin pressemelding omtaler Tesla dette som en frivillig tilbakekalling.

– Dette er et proaktivt tiltak vi gjør for å være helt på den sikre siden, selv om vi ikke tror at denne saken er grunn til bekymring for våre kunders sikkerhet, og vi har ikke sett en eneste ulykke eller skade relatert til den, heter det i en e-post Roland har sendt til Aftenposten.

Bakgrunnen for tilbakekallingen er et problem med den elektriske parkeringsbremsen som er installert i modellene S og X.

Tilbakekallingen skjer fordi man ønsker å være svært forsiktige og vil bytte ut delene dette gjelder, deler som er produsert av en underleverandør.

Feilen skal potensielt kunne forhindre at parkeringsbremsen blir utløst. Bare om lag fem prosent av de 53.000 bilene skal kunne ha feilen, anslår Tesla.

I timen etter Tesla kunngjorde dette falt aksjen til selskapet med mer enn to prosent.