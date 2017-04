Svenske medier: Ulykkesbussen ble ikke teknisk godkjent

Bussen som kjørte av veien og førte til at tre skoleungdommer omkom, og skadet et 20-talls personer, ble ifølge interne rapporter ikke godkjent under en teknisk undersøkelse i fjor høst. Det opplyser SVT.

Det skal ifølge tv-kanalen ha dreid seg om samme problem begge gangene: mistanke om feil med hjullageret på høyre side av framakselen.

Bussen, en Setra 2010-modell, ble til slutt godkjent av busselskapets eget verksted.

Problemer med styringen

Ifølge interne opplysninger Tv4 skal ha fått tilgang til, skal det ha blitt rapportert om problemer med at bussen så sent som kvelden før ulykken. Det skal ha dreid seg om at bussen har krenget fra side til side og hatt problemer med styringen.

Busselskapet Bergkvarabuss avviser overfor tv-kanalen at det var kjente feil på kjøretøyet, og sier at ingen sjåfør skulle kjøre med en buss som ikke var 100 prosent sikker.

Politiet skal ifølge TV4 kjenne til opplysningene om at det var tekniske problemer med bussen, og undersøker disse opplysningene som en del av etterforskningen. Pressesjef for politiet i Härjedalen sier han hverken kan bekrefte eller avkrefte dette.

Bussjåføren har ikke opplyst om problemer med bussen i sin forklaring, men skal ha forklart at han mistet kontroll på bussen på grunn av hull i veien.

Avis gransket busselskapet

Bergkvarabuss ble for noen uker tilbake gransket av avisen Sydsvenskan. Der kom det frem opplysninger om at selskapet fusker med kjøretøyenes trafikksikkerhet, for eksempel ved at anmerkninger slettes, uten at det blir gjort noe med feilen.

Bergkvarabuss presseansvarlig, Simon Sandberg, avviser anklagene overfor SVT, og kaller undersøkelsene unyanserte.