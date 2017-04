Svensk politi usikre på om gjerningsmannen er tatt

15 mennesker ble skadd i dramaet i Drottninggatan, og tilstanden til ni av dem betegnes som alvorlig. Politiet gikk fredag kveld ut med bildet av en etterlyst mann, og bekreftet noen timer senere at han var pågrepet i Märsta, 40 kilometer nord for Stockholm.

Ifølge Aftonbladet er det snakk om en 39 år gammel mann som angivelig har gitt uttrykk for sympati til IS på internett. Mannen oppførte seg ifølge avisas kilder mistenkelig og påsto at han sto bak hendelsen i Stockholm. Det skal ha blitt funnet glasskår på klærne hans, og han var angivelig også i besittelse av en finlandshette. Dette er ikke bekreftet av politiet.

Mannen som kapret en lastebil og kjørte den rett inn i en gågate full av mennesker rett før klokka 15 fredag, for deretter å krasje bilen inn gjennom et butikkvindu, var ifølge øyenvitner iført finlandshette.

Var i nærheten

Politiet ville under en pressekonferanse fredag kveld ikke si om de antok at det var den pågrepne mannen som kjørte lastebilen.

– Det vi kan si, er at mannen befant seg i nærheten av hendelsene, opplyste en talsmann for Stockholm-politiet, Jan Evensson, under pressekonferansen. Han utelukket ikke at gjerningsmannen fortsatt kunne være på frifot.

– Det kan hende at det var snakk om en enslig gjerningsmann, men vi kan ikke gå ut fra det, understreket Stefan Hector fra Polisens nationella operativa avdelning (NOA).

– Dette er fortsatt en pågående hendelse, sa han.

Mistanke om terror

Statsminister Stefan Löfven bekrefter at det er mistanke om en terroraksjon.

– Målet med terrorismen er å undergrave demokratiet. Det kommer vi ikke til å la skje, sa han på en pressekonferanse sent fredag.

– Vårt budskap kommer alltid til å være klart. Dere kommer aldri til å vinne. Vi vet at det er disse avskyelige morderne som er våre fiender, sa Löfven.

Mye folk

Politiet fikk melding om hendelsen rett før klokka 15 fredag. En lastebil kjørte da rett inn i Drottninggatan og braste inn gjennom butikkfasaden til Åhlens. Der begynte lastebilen å brenne.

Det var mye folk i den travle gågata, og situasjonen var lenge kaotisk. Øyenvitner fortalte om kaotiske tilstander og en blodig gate der helsepersonell ga førstehjelp til noen av ofrene.

Bevæpnede politifolk var raskt på plass, og de fikk etter hvert forsterkninger av politifolk fra innsatsstyrken, utstyrt med automatgevær og iført gassmasker.

Området rundt Åhlens ble evakuert, samtidig som all kollektivtrafikk med tog og T-bane til og fra sentrum ble stanset.

Lastebilen var kapret

Lastebilen som ble benyttet, tilhører bryggeriet Spendrups og ble kapret mens sjåføren leverte varer på en restaurant kort tid før dramaet.

– Det er en av våre distribusjonsbiler. I forbindelse med en leveranse på restauranten Caliente var det noen som hoppet inn i førersetet og kjørte av gårde, forteller bryggeriets kommunikasjonsdirektør Mårten Lyth til nyhetsbyrået TT.

Ifølge et øyenvitne var gjerningsmannen alene og iført finlandshette, noe som ble bekreftet av politifolk på stedet.

Ikke overrasket

Säpo-sjefen Anders Tornberg lot seg ikke overraske av fredagens dramatiske hendelse i den svenske hovedstaden.

– Denne hendelsen er dessverre ikke overraskende. Vi har sett mange lignende eksempler i Europa den siste tiden, og vi har trent på dette, sa han under en pressekonferanse.

Tornberg understreket at Säpo nå samarbeider tett med andre lands sikkerhetstjenester i et forsøk på å finne ut hvem som sto bak og om vedkommende handlet alene.