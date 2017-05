Storevakuering i Hannover etter funn av bomber fra andre verdenskrig

Operasjonen for å fjerne eksplosivene har vært planlagt i flere uker. Det var antatt at så mange som fem bomber skulle uskadeliggjøres, men på to av funnstedene viste deg seg å være skrapjern og ikke våpen som lå i bakken.

Tre andre steder ble det funnet britiske bomber, to på 500 kilo og en på 1.000 kilo. To av dem ble desarmert manuelt, men den tredje viste seg vanskelig og måtte tas hånd om med spesialutstyr.

Selv 70 år etter andre verdenskrig blir ueksploderte bomber stadig funnet under bakken i Tyskland. Søndagens bomberydding i Hannover med 50.000 evakuerte var likevel en av de aller største operasjonene i sitt slag. Sju alders- og sykehjem var berørt, og en del jernbanetrafikk gjennom byen ble stanset. Lokalmyndighetene arrangerte sports-, kultur- og fritidsarrangementer, blant annet museumsbesøk og filmvisninger, for de evakuerte.

De som trengte hvile kunne søke til tre sentre der 1.000 senger var tilgjengelige, i tillegg til 10.000 porsjoner gulasj, melder Bild.