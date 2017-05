Statsministeren ringte Tjostolv Molands far for å fortelle om overføringen

VEGÅRSHEI/OSLO: – Hun ringte for å opplyse om dette, og det synes jeg var veldig sympatisk, sier Knut Moland til Fædrelandsvennen onsdag kveld.

Tidligere på dagen 17. mai hadde han uttrykt glede til flere medier over de ubekreftede meldingene om overføringen, men samtidig slått fast at han ikke trodde på nyheten før han fikk den bekreftet.

– Hvis han har overlevd åtte år der nede i det helvetes møkkalandet, og bruk gjerne de ordene, så vil han komme til å klare seg her hjemme i Norge, sa Knut Moland til Dagbladet.

Kvart på seks ringte statsminister Erna Solberg til Vegårshei og Knut Moland for å bekrefte at den avdøde sønnens cellekamerat var fri etter åtte år.

– Hun forklarte det som kom fram i pressekonferansen, sier Knut Moland.

Lang tid

Tjostolv Moland (32) ble funnet død på cella i Kongo 2013. Han sonet der en dødsstraff blant annet for drap.

Knut Moland registrerte at både statsministeren og utenriksminister Børge Brende i pressekonferansen formidlet at de tenkte på de etterlatte etter Tjostolv.

– Det var fint gjort det, sier Knut Moland.

– Hva tenker du om at det tok så lang tid før French kom hjem?

– Nei, hva skal en tenke om det. Det var sånn det ble, sier Knut Moland.

– Hvilke tanker gjør du deg nå om at ikke din sønn kom hjem i live?

– Han er død for lenge siden.

Knut Moland sier at han når venter på at Joshua French kommer med sin versjon av hva som skjedde i Kongo.

– Jeg antar at det ikke tar mange månedene før han kommer med bok. Kanskje kommer også Tjostolvs versjon fram da, sier faren.

Eget fly

– Jeg er svært glad for å kunne bekrefte at kongolesiske myndigheter i går besluttet å overføre Joshua French til Norge. French kom til Norge i dag og får nå nødvendig medisinsk oppfølging. Belastningen for French og hans nærmeste har vært svært stor, saken har vakt sterkt engasjement og jeg er lettet over at han nå er i Norge, sa statsministere Erna Solberg på pressekonferansen klokka 18.

French ble transportert ut av Kongo med egnet fly og kompetent personell. Brende opplyser at French ankom Norge ved 11-tiden 17. mai.

– Kongolesiske myndigheter har i sin beslutning lagt vekt på de humanitære forhold i saken og særlig hensynet til mora, Kari Hilde French. Hennes innsats og omsorg for sin sønn har gjort inntrykk på oss alle, sa Solberg.

– Ikke del av en avtale

Utenriksminister Børge Brende presiserte at overføringen av French ikke var del av en avtale med Kongo, men svar på en anmodning fra norske myndigheter.

– Det er ikke en benådning eller soningsoverføring, men en overføring av humanitære og helsemessige årsaker, fortalte Brende.

Overføringen innebærer ikke at Norge betaler penger eller forplikter seg til å gi bistand til det afrikanske landet.

– French har ikke noen dom mot seg i Norge, sa Brende.

Etter en ankesak ble Tjostolv Moland og Joshua French i 2011 dømt til døden i Kongo.

Moland ble dømt for drapet, mens begge ble dømt for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og for å ha dannet et kriminelt forbund.