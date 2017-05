Sørlending funnet død i fengsel i Nederland

KRISTIANSAND/ VEENHUIZEN: Mannen ble funnet på cellen sin.

– Jeg kan bekrefte at en norsk innsatt er død i fengselet. Vi har fått opplyst fra nederlandsk påtalemyndighet og politilege at vedkommende døde av naturlige årsaker, sier Karl Hillesland, den norske lederen for fengselet Norgerhaven i Veenhuizen.

Her leier norske myndigheter 242 fengselsplasser for fanger dømt til lange straffer i Norge.

Den avdøde mannen sonet en dom på to år og tre måneders fengsel for blant annet grov narkotikavirksomhet og grovt heleri.

Fengselet Norgerhaven åpnet 1. september 2015, og Hillesland opplyser at det er første gang de opplever dødsfall blant innsatte.

Nylig kom sivilombudsmannen med sterk kritikk av soningsordningen.

«Funn under besøket viste at innsatte som overføres til Norgerhaven fengsel ikke er sikret et tilstrekkelig vern av norske myndigheter mot tortur og umenneskelig eller nedverdigende behandling"», heter det i rapporten som ble kjent i mars i år.

Avdødes advokat, Monica Haugedal, ønsker ikke å kommentere saken.