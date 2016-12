Sjokk og sorg over George Michaels død

George Michael (53) døde søndag i sitt hjem i Goring noen mil vest for London, trolig som følge av hjertesvikt.

– Det er med stor sorg at vi kan bekrefte at vår elskede sønn, bror og venn George sovnet stille inn i sitt hjem i julen, opplyser en talsperson for den tidligere Wham!-vokalisten.

Det skal ifølge politiet ikke være noe mistenkelig ved dødsfallet.

Blomster og lys

Dødsbudskapet ble kjent søndag kveld, og gjennom natten og hele mandag strømmet fans til for å legge ned blomster og tenne lys både utenfor popikonets hus i Goring og utenfor hjemmet hans i London.

– Han døde så ung. Dette var min generasjon, det er et kjempestort sjokk, sier Karen Walkden (52), som la ned et brev med en siste hilsen utenfor Michaels hjem i Nord-London.

I tillegg til blomster og lys har sørgende fans lagt ned brev og minneord utenfor boligene hans. «Du har vært høyt elsket og vil være høyt elsket», sto det på en lapp, «Sjokkert og trist. Han var et stort talent, en flott person og samfunnsborger», sto det på en annen.

– Han formet mitt liv, sier 39 år gamle Leandros Kalisperas, som i likhet med George Michael også har greskkypriotisk bakgrunn.

– Sjokk

Også i musikkverden sørges det over tapet av George Michael.

– Jeg er i dypt sjokk. Jeg har mistet en kjær venn, den snilleste, mest sjenerøse sjelen og briljante artisten. Mine tanker går til hans familie og alle hans fans. Hvil i fred, skriver Elton John om Michael på Instagram.

Andrew Ridgeley, som sammen med Michael utgjorde 80-tallsduoen Wham!, skriver på Twitter: «Jeg er tynget av sorg over tapet av min kjære venn. Meg, hans kjære, hans venner, musikkverdenen og resten av verden. Elsket for alltid».

En annen storhet som hyller Michael, er Madonna.

– Adjø min venn! En annen fantastisk artist forlater oss. Kan 2016 dra til helvete nå?, skriver hun på Twitter.

«Last Christmas»

George Michael ble først kjent gjennom Wham!, duoen som han startet sammen med skolekameraten Andrew Ridgeley på begynnelsen av 80-tallet. De hadde hits som «Wake Me Up Before You Go-Go», «Club Tropicana» og juleklassikeren «Last Christmas».

Monsterhiten «Careless Whisper», som kom i 1984, var George Michaels første solohit.

I 1986 gikk duoen hver sin vei, og George Michael oppnådde ny suksess som soloartist. Debutalbumet «Faith» er solgt i over 20 millioner eksemplarer. Til sammen har han solgt over 100 millioner plater på verdensbasis.

Sto fram som homofil

I 1998 sto sangeren fram som homofil etter å ha blitt arrestert for uanstendig oppførsel på et offentlig toalett i en park i Los Angeles.

De siste årene viste Michael seg sjelden offentlig og skapte oftere overskrifter gjennom skandaløse episoder – noen av dem knyttet til narkotika – enn gjennom musikken. Han var ikke redd for å snakke om privatlivet sitt i intervjuer.

– Folk ønsker å se meg som tragisk, med sexskandaler og narkotikabruk. Det er ikke de tingene folk flest trakter etter, og jeg tror det tar bort folks misunnelse å se svakhetene dine. Jeg ser dem ikke som svakheter lenger. Det er bare den jeg er, sa han i et intervju med The Guardian i 2009.

I 2011 avlyste han en rekke konserter da han ble innlagt på et sykehus i Wien med lungebetennelse. (©NTB)