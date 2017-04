Siv Jensen mener KrFs drømmeregjering er et luftslott

Jensen gjør det i VG helt klart at det er uaktuelt å støtte en regjering utgått av Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti. Dermed må Hareide, Solberg og Grande søke støtte andre steder – eller skaffe seg rent flertall i valget til høsten – for å kunne realisere regjeringsdrømmen. Flertallsalternativet er urealistisk, det samme gjelder støtte fra andre hold. De rødgrønne partiene har sine egne regjeringsdrømmer.

– Dette er et luftslott. En blågul regjering er den dårligste regjeringen blå velgere kan få, sier Frp-leder Siv Jensen til VG.

– Frp støtter ikke en regjering vi selv ikke er en del av, understreker hun.

Den holdningen kan føre til at Fremskrittspartiet blir ansvarlig for at Jonas Gahr Støre blir statsminister, poengterer KrF-leder Knut Arild Hareide. Han fnyser av Jensens karakteristikker av partiets drømmeregjering.

– Det er de mest sannsynlige regjeringsalternativet av de vi ser nå. Valget blir jevnt. I 2005 sto det om 4.000 stemmer på om Bondevik II-regjeringen og Frp kunne fått flertall. I 2009 hadde vi vunnet om Venstre kom over sperregrensen. I 2013 fikk de borgerlige et stort flertall. Hvis de fire borgerlige klarer å beholde flertallet, så vil vi finne løsninger der. En sentrum/Høyre-regjering vil være mer robust og kunne samarbeide i begge retninger, sier KrF-lederen.