Seks døde, 31 savnet etter forlis i Colombia

Almirante, som har fire dekk, gikk ned søndag ettermiddag i en kunstig innsjø som er en av Antioquia-provinsens største turistattraksjoner, ved byen Guatapé. Passasjerene ombord var på helgetur i reservoaret El Peñol da båten gikk ned i løpet av kun få minutter.

Lederen for kriseberedskap i Antioquia, Margarita Moncada, opplyser at de foreløpige observasjonene tyder på at 99 personer er reddet og 40 klarte å ta seg i sikkerhet på egen hånd uten skader. Seks personer er omkommet, og 31 er fremdeles savnet, ifølge president Juan Manuel Santos, som besøkte ulykkesstedet søndag. Han sier at det så langt ikke er funnet omkomne barn og at alle de omkomne er colombianere.

Årsak

Det er uklart hva som forårsaket ulykken, og myndighetene innrømmer at de ikke har helt oversikt over hvor mange som var om bord. Ifølge vitner så båten overfylt ut, og ingen av passasjerene hadde på seg redningsvester.

Videoer som sirkulerer i sosiale medier, blant annet på ABC News på Twitter , viser ferja som synker. Et stort antall fritidsbåter forsøkte å komme båten til unnsetning. Brannkaptein Luis Bernardo Morales sier båten var nærme havna da den sank.

– Vi vet ikke om det var en teknisk feil, at båten var overfylt eller om det var strømmene i vannet som førte til at den sank, sier Morales.

President Santos sier imidlertid at han er blitt informert om at båten ikke hadde for mange ombord.

– Måten båten sank på, raskt og plutselig, vekker spørsmål, sier han og opplyser at eksperter er ankommet for å granske ulykken og omstendighetene rundt.

Redningsaksjon

I en melding på Twitter opplyste luftforsvaret kort tid etter at de sendte helikoptre til vannreservoaret El Peñol i den nordvestlige turistbyen for å evakuere dem med størst behov for umiddelbar helsehjelp. I en stor redningsaksjon utover søndag kveld fortsetter søket etter overlevende sammen med brannfolk fra regionen. Det er også satt inn dykkere i arbeidet med å finne savnede passasjerer.

Ifølge general Jorge Nieto, øverste politisjef i Colombia, blir 24 skadde personer tatt hånd om på det lokale sykehuset i Guatapé. Myndighetene har bedt folk om å melde inn om de savner noen og om de kjenner til personer som var på båten, så de får oversikt over situasjonen.

– Det viktigste nå er å redde liv, sier borgermester Federico Gutierrez i Medellín. Han har bedt folk å holde seg borte fra hovedveiene, slik at redningsmannskaper og ambulanser får fri ferdsel inn og ut av området.