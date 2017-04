Sammenstøt mellom demonstranter og politi i Paris etter valgresultat

Demonstrantene er sinte over at Nasjonal front-leder Marine Le Pen og sentrumskandidaten Emmanuel Macron trolig går videre til andre runde i det franske presidentvalget. Protesten startet ifølge Le Figaro fredelig, før det ble rapportert om flere basketak.

Grupper med unge mennesker, noen fra anarkistiske og antifascistiske grupper, samlet seg på Place de la Bastille i Paris idet de første prognosene ble lagt fram søndag.

Politiet skjøt med tåregass for å spre demonstrantene og opprørspoliti omringet området. Tre personer er pågrepet, opplyser politiet.

Ifølge nyhetsbyrået AFP møtte flere hundre demonstranter opp søndag kveld. Enkelte av de oppmøtte skal ha avfyrt raketter og kastet flasker mot politiet.

En av protestlederne oppfordret de oppmøtte til å samles «mot Marine og mot Macron».

– Vi har kommet for å demonstrere mot denne farsen av et valg, sier en demonstrant til AFP.

Le Figaro melder at et sted mellom 200 og 300 unge mennesker hadde møtt opp for å vise sin misnøye.

Også i byen Nantes var det demonstrasjoner søndag kveld.

