Russlands høyesterett forbyr Jehovas vitner

Høyesterettsdommer Jurij Ivanenko sier Russland har besluttet å stenge «det administrative senteret til Jehovas vitner og dens lokale organisasjoner, og overdra deres eiendommer til den russiske føderasjonen».

Russiske myndigheter har satt flere av publikasjonene til Jehovas vitner på en liste over forbudt ekstremistisk litteratur, skriver Reuters.

Trossamfunnet har rundt 170.000 medlemmer i Russland, ifølge New York Times.

Det russiske justisdepartementet satte Jehovas vitner på en liste over organisasjoner som skulle forbys på grunn av ekstremistiske handlinger. Det er dette forbudet høyesterett nå har gitt sin tilslutning til.

Ivan Sekretarev / TT / NTB Scanpix

Aktive i Russland i mer enn 100 år

Jehovas vitner har vært aktive i Russland i mer enn 100 år. Medlemmene nekter militærtjeneste, de stemmer ikke ved valg, de ser på Gud som den eneste leder, og de unnlater å delta ved patriotiske arrangementer som feiringen av seieren over nazi-Tyskland eller markeringer for annekteringen av Krim-halyøya fra Ukraina.

New York Times har intervjuet en av lederne, Andrei Sivak, som mistet jobben som idrettslærer på grunn av sitt medlemskap i Jehovas vitner.

Da han nylig var inne på et vekslingskontor, stirret plutselig kassereren skrekkslagen på ham. Navnet hans hadde kommet opp på datasystemet sammen med voldelige og ekstremistiske medlemmer i IS, Al-Qaida og andre terrororganisasjoner.

– Fremstår som mistenkelige

Forfatteren av boken «Tro i Russland - religiøs politikk etter kommunismen», Geraldine Fagan, sier til avisen at Jehovas vitner av mange grunner fremstår som mistenkelige.

– De involverer seg ikke i politikk, og det i seg selv blir sett på som et mistenkelig politisk avvik. Ideen om en uavhengig og offentlig religiøs aktivitet som er helt utenfor kontroll av og også likegyldig til staten får alarmklokkene til å ringe innenfor den ortodokse kirke og etterretningsorganisasjonene, sier Fagan.

Hovedkvarteret ligger i USA

At hovedkvarteret for Jehovas vitner ligger i USA og at publikasjoner for det meste forfattes der, legger opp til en stor konspirasjonsteori hos den stadig mer skeptiske sikkerhetstjenesten FSB, mener Fagan.

Seth Wenig / TT / NTB Scanpix

Det russiske justisdepartementet har etter flere års gransking konkludert med at Jehovas vitner har brutt russiske lover som forbyr ekstremisme, og at hovedkvarteret i St. Petersburg og 400 lokalavdelinger derfor vil bli beslaglagt.

Andre eksperter New York Times har snakket med, mener at Jehovas vitner er et lett offer, fordi de er pasifister og ikke stemmer, noe som betyr at det ikke finnes politikere som vil miste medlemmenes potensielle stemmer.

Har skapt irritasjon

Også i Russland har medlemmenes misjonering ved å banke på dører, at de mener Bibelen forbyr blodoverføringer og deres spesielle teologiske syn, skapt irritasjon blant andre kristne.

– Jeg kan ikke tenke meg at noen virkelig mener de er en trussel, sier direktør Alexander Verkhovsky i SOVA-senteret, som overvåker ekstremisme i Russland. Han mener at aksjonen mot Jehovas vitner skal sende et signal til andre om at de kan bli stemplet som ekstremister hvis de skaper problemer for president Putins politikk.