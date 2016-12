Russisk fly med kjent kor styrtet i Svartehavet

– Flykrasj-stedet har blitt lokalisert. Det er ingen tegn til overlevende, opplyser departementet til lokale nyhetsbyråer.

Flyet av typen Tupolev Tu-154, som var på vei til en russisk flybase i Latakia i Syria, styrtet i Svartehavet like etter avgang etter tanking på Adler-Sotsji lufthavn, opplyser talsmann Igor Konasjenkov på departementets hjemmeside.

Kun to minutter etter at flyet tok av rundt klokken 5.25 lokal tid, forsvant det fra radaren, forteller talsmannen, som legger til at flyet hadde vært i tjeneste siden 1983 og fløyet mer enn 7.000 timer.

Russiske myndigheter utelukker terrorisme, og president Vladimir Putin har beordret full gransking av flystyrten.

Ifølge forsvarsdepartementet er det funnet 10 omkomne utenfor kysten av feriebyen Sotsji.

Tidligere søndag ble vrakrester funnet på 50 til 70 meters dybde, rundt 1,5 kilometer utenfor svartehavskysten ved byen Sotsji.

Utelukker terrorisme

Russlands president Vladimir Putin sender sin kondolanse til familie og venner av ofrene for den fatale flyulykken og har beordret full gransking.

– Putin har bedt statsminister Dmitrij Medvedev om å danne og lede en statlig kommisjon som skal etterforske flykrasjet, heter det i en uttalelse fra myndigheten.

Årsakene til ulykken var enten problemer med flyet eller pilotfeil, opplyser sjef for forsvarskomiteen i det russiske parlamentet, Viktor Oserov, til det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. Han «utelukker terrorisme da flyet ble operert av forsvaret».

Den russiske granskingskommisjonen har åpnet straffesak for å finne ut om brudd på flytransportsikkerheten er årsaken til ulykken.

Personell med ansvaret for flyet før det tok av blir nå avhørt, opplyser granskingskommisjonen.

Tu-154 har vært involvert i en rekke ulykke de siste årene. I 2010 omkom 96 mennesker, blant dem Polens president Lech Kaczynski, da det polske presidentflyet styrtet under innflygingen til byen Smolensk vest i Russland.

Kjent kor

Flyet hadde 84 passasjerer og et mannskap på åtte om bord. 64 av dem synger i Alexandrov-ensemblet, som er koret til Russlands væpnede styrker. Mannskoret skulle til flybasen Hmeimim for å opptre for russiske styrker i forbindelse med nyttårsfeiringen.

En passasjerliste er sendt ut av russiske myndigheter, og blant dem som var om bord var dirigent Valerij Khalilov og Elizaveta «dokor Liza» Glinka, leder av hjelpeorganisasjonen Spravedlivaja Pomostji og som sitter i Kremls menneskerettighetsråd.

Rådets leder Mikhail Fedotov forteller at Glinka var på vei til Syria med medisiner til et universitetssykehus i kystbyen Latakia nær flystasjonen.

Blant passasjerene var det også ni journalister. De statlige kanalene Pervy Kanal, NTV og Zvezda opplyser at de hadde tre ansatte hver om bord i flyet. (©NTB)