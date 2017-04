Putin møter Tillerson i Moskva i dag

Det var på forhånd uvisst om Tillerson kom til å møte Putin, men etter et flere timer langt møte med Lavrov, varslet Kreml at de to også hadde samtaler med Putin.

De to landene er på kollisjonskurs når det gjelder tilnærmingen til krigen i Syria.

Mens Russland støtter Assad-regimet, har Trump-administrasjonen tatt til orde for at det ikke blir noen fredelig framtid for Syria så lenge president Bashar al-Assad sitter ved makten.

– Assad et dyr

Samtidig som Tillerson var i Moskva, rykket president Donald Trump ut og anklaget Putin for å støtte Assad, som han omtalte som "et dyr".

– Ærlig talt så støtter Putin en person som er tvers igjennom ond, og jeg mener det er veldig ille for Russland. Jeg mener det er veldig ille for menneskeheten, det er veldig ille for denne verdenen, sa Trump i et intervju med Fox Business Network.

Trump trakk fram Assads bruk av kjemiske våpen, tønnebomber og andre angrep som rammer sivilbefolkningen i Syria.

– Vi ser barn uten armer, uten bein, uten ansikt. Dette er et dyr, sier Trump med henvisning til Assad.

Opptrapping

Forholdet mellom Russland og USA er blitt ytterligere tilspisset etter at USA angrep en syrisk flybase som straff for et kjemisk angrep som USA mener Assad-regimet sto bak.

Angrepet tok livet av over 80 mennesker, blant dem nær 30 barn, i den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun nordvest i Syria tirsdag i forrige uke.

Russland mener angrepet var en provokasjon og at det er opprørerne som har lekket ut gassen samtidig som syriske styrker bombet byen fra luften.

Russiske myndigheter anklager også USA for å ha brutt folkretten med sin alenegang i Syria, mens Trump-administrasjonen har beskyldt russerne for å drive med desinformasjon.

