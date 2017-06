Politiet slo til mot stortingspolitiker på Ikea-tur

Bilen var tungt lastet med store kasser fra Ikea, stablet oppå hverandre på taket.

På vei til Bergen sentrum fra Ikea ble stortingsrepresentanten stoppet av politiet. Passasjeren hans satt og holdt fast deler av lasten med hendene, ifølge politiet.

– Det er på ingen måte forsvarlig. Vi stoppet bilen i Sandviken og tok fra ham førerkortet, sier operasjonsleder Lars Geitle i Hordaland politidistrikt til Bergens Tidende.

Politiet har opprettet sak, og på grunn av den dårlig sikrede Ikea-lasten får ikke politikeren kjøre bil lenger.

– Dersom bilen må bremse og lasten flyr fremover, kan det føre til store skader. Selvsagt er det for dårlig sikring at noen sitter og holder på den, sier Geitle.

– Det så nok litt Donald Duck ut

Erik Skutle har en helt annen versjon av hendelsen enn politiet.

– Vi ble stoppet av en politipatrulje som mente lasten vår var litt dårlig sikret. Det er helt greit, og vi gikk ut av bilen og sikret lasten på nytt før vi kjørte videre.

Han avviser at passasjeren holdt fast lasten med hendene på taket.

– Nei, lasten var sikret med to stropper. Passasjeren tok hånden ut av vinduet etter at vi hadde kjørt ein stund, for å sjekke at ingenting hadde forskjøvet seg. Jeg tror vi ble stoppet fordi jeg har en liten og søt elbil, slik at pakkene på taket så store ut sammenlignet med bilen. Det så nok litt Donald Duck ut, forteller Skutle.

Han vedgår likevel at de to var i tvil før de la ut på veien.

– Ja, det var et tvilstilfelle. Men vi kom frem til at lasten lå trygt og valgte derfor å kjøre.

Politikeren vil ikke kommentere det faktum at politiet har inndratt førerkortet hans.

– Nei. Det er ikke avgjort ennå, sier Skutle.

I løpet av nokre uker vil det bli avgjort om Skutle mistar lappen over lengre tid.

– Det kunne fløyet Ikea-gjenstander

Bergens Tidende har snakket med mannen som tipset politiet om den ulovlige lasten.

Han fulgte etter bilen til den ble stoppet like før Fløyfjellstunnelen.

– Jeg reagerte sterkt på at de kjørte med lasten slik på veien. Hadde bilen bråbremset, ville det fløyet Ikea-gjenstander i alle retninger.

Han tvilte ikke et sekund på at han skulle ringe politiet da han så bilen komme kjørende.

– De tok det alvorlig med en gang, sier han.