Politiet har skutt mann i Stavanger sentrum

– Vi fikk flere meldinger fra publikum om en ustabil person ved Valbergtårnet. Meldingene gikk ut på at han gikk med en våpenlignende gjenstand i hånden. Da vi kom til stedet, så vi at han hadde en øks i hånden, sier politiets innsatsleder Hanne Nybø Andersen, til Stavanger Aftenblad.

Mannen kom mot politiet.

– Det førte til at vi avfyrte et skudd mot vedkommende som traff ham i foten. Ambulanse ble tilkalt og området ble sperret av. Mannen er kjørt til SUS, Stavanger Universitetssykehus. Han er ikke livstruende skadet, sier innsatsleder Nybø Andersen.

Stavanger Aftenblad har snakket med Marie Olsen som var vitne til hendelsen:

– Jeg var inne på Cafe Sting da jeg hørte et skudd. Da ser jeg at politiet ligger oppå en mann på bakken. Mannen virket ustabil og ikke helt frisk, sier Olsen.

– Var du redd?

– Jeg fryktet ikke for sikkerheten. Det var såpass mye politi på stedet at jeg regnet med at de hadde kontroll. Men det er likevel helt ekstremt å oppleve dette i lille Stavanger, sier Olsen.

Flere barn vitne til hendelsen

Flere personer skal ha vært vitne til hendelsen, også barn. Ifølge flere vitner VG har vært i kontakt med skal det ha vært en konfirmasjon på stedet.

Flere patruljer ble sendt ut og bevæpningsordre gitt.

Mannen som ble beskutt er ikke livstruende skadet.

– Mannen er på sykehus og det er for tidlig å gå inn på noen siktelse, sier operasjonsleder Charles Bøgild til VG.

Klokken 16.55 sendte politiet ut denne pressemeldingen;

«Rundt klokken 15.20 ble politiet varslet om en mann som gikk rundt i Stavanger sentrum med en våpenlignende tilstand. Meldingen gikk ut på at mannen oppførte seg truende. Det ble gitt bevæpningsordre, og mannen ble kort tid etterpå påtruffet av en politipatrulje i nærheten av Valbergtårnet i Stavanger.

Skutt i leggen

– Det oppsto en konfrontasjon, og mannen ble skutt i leggen av politiet. Mannen er sendt til Stavanger Universitetssjukehus. Åstedet er sperret av, og kriminalteknikere er på vei til stedet. Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet om hendelsen, opplyser jourhavende jurist Sveinung Andreas Andersen i Sør-Vest politidistrikt.

Politiet har foreløpig ingen ytterligere opplysninger. Det vil bli sendt ut en ny pressemelding så snart politiet har noe nytt å melde».