Norsk ekspert: En katastrofe for May

Valgdagsmålingen viser at Theresa Mays konservative parti vil miste sitt flertall i Underhuset og få 314 representanter, en tilbakegang på 17.

– Dette er veldig overraskende og mot alle odds. Det spriker i forhold til meningsmålingene de siste dagene, sier førstelektor Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder. Han er i London for å følge valget.

Mustad sier at skulle valgdagsmålingen stemme, vil Storbritannia bli kastet ut i politisk kaos.

– Da tenker jeg ikke bare på brexit. Det konservative partiet har ingen tradisjon for å tåle tapere, og et slikt valgresultat tror jeg vil ende i at Theresa May må gå, sier Mustad, men han er samtidig skeptisk til om valgdagsmålingen stemmer.

– Det blir noen spennende timer utover natten, sier han.

Labour går ifølge valgdagsmålingen fram med 34 representanter til 266 representanter i Underhuset.