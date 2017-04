Narkodømt kvinne har ennå ikke møtt familien

Rita Grimestad ble dømt til ti års fengsel for forsøk på å smugle nesten tre kilo kokain fra Ecuador i februar 2014. Etter å ha sonet tre år av dommen i Ecuador kom hun hjem til Norge 12. april for å sone resten av dommen her. Ifølge NRK har hun ennå ikke fått treffe noen i familien den drøye uken hun har sittet på Bredtveit kvinnefengsel i Oslo.

– Prosessen med å få til et besøk har vært tung. Det har vi ikke klart ennå, sier familiens advokat Nils Arne Grønås. Etter planen får hun møte familien for første gang på lørdag.

Grimestad ble stoppet på flyplassen i Quito med nesten tre kilo kokain gjemt i fôret på kofferten. Hun har hele tiden bedyret sin uskyld og sier hun trodde hun skulle frakte viktige dokumenter for mannen hun elsket og som hun møtte på internett to og et halvt år tidligere. Hun hadde også overført 600.000 kroner til mannen.