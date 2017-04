Nå oversetter Google hele setninger

Hvis du fyrer i gang nettleseren Chrome, og går inn på Le Figaro (fransk) eller Der Spiegel (tysk), vil du se at du lett kan lese mesteparten av det som står der – selv om du ikke forstår hverken tysk eller fransk.

Riktignok vil du fortsatt se enkelte feil og uforståeligheter, men det kan være flere setninger mellom hver åpenbare feil. Spesielt lange setninger er blitt mye bedre enn tidligere. Legg merke til at du må velge oversettelse fra fransk og tysk til engelsk for å se den klart største effekten.

Tidligere måtte du lese de maskinoversatte setningene og så forsøke å stokke om på ordstillingen for å gjøre innholdet forståelig. Nå er den som regel riktig, og dermed kan du lese teksten mer i samme tempo som du leser en vanlig tekst.

Oppgradert over natten

Årsaken er at Google over natten har installert en ny modul som bruker maskinlæring, populært kalt kunstig intelligens, til å oversette.

Ved hjelp av såkalte dype nevrale nett analyserer maskinen hele setninger av gangen, ikke bare en liten del av dem. Dette gjør det mulig å stokke ordene riktig i setningen på et annet språk. Det øker også sannsynligheten for at maskinen velger riktig betydning av ordene.

– Lingvistisk er dette utrolig imponerende. Jeg skjønner nesten ikke at det går an. Det er helt tydelig at de går inn og analyserer betydningen på setningsplan, sier forfatter og språkekspert Helene Uri. Den tidligere språkforskeren skrev om utviklingen av et lignende oversetterprogram i sin roman De beste blant oss i 2005.

– Den gamle var farlig

Google Oversetters nye maskinoversettelsene mellom engelsk og norsk ble skrudd på onsdag og torsdag. Foreløpig er de svært langt unna kvaliteten til oversettelsene mellom for eksempel engelsk og fransk, som har vært live i noen måneder allerede.

Mellom norsk og engelsk er det fortsatt ord på feil sted i setningen og langt flere uforståeligheter, påpeker Uri.

– Den norske oversettelsen er likevel vesentlig forbedret med den nye modulen. Den gamle var jo ganske farlig. I et av eksemplene jeg har sett på går den fra å oversette slik at du kan misforstå hovedpoenget til å oversette helt riktig. Men det er den nye franske-engelske oversettelsen som gjør meg optimistisk med tanke på fremtiden, sier Uri.

Større enn på ti år

Google selv opplyser at de mener å ha gjort større fremskritt over natten denne uken enn i løpet av de ti siste årene med kontinuerlig utvikling av Google Oversetter. Reduksjonen i antall feil over natten er på 55–85 prosent, avhengig av språk.

Hvorfor forbedringen mellom fransk og engelsk er så mye bedre enn mellom engelsk og norsk, er foreløpig uklart.

Maskinlæringsmodulen forbedrer seg selv fortløpende, og det at den fransk-engelske allerede har kjørt noen måneder kan ha medvirket til kvalitetsforskjellen. Google har selv ikke kunnet gi Aftenposten noe svar på hvorfor forskjellen er så stor.

Uansett vil det for alle nordmenn som leser engelsk plutselig være mye å hente på å lese for eksempel nyheter på ukjente språk ved hjelp av denne teknologien.

Klarer ikke avsnitt

Via Googles Hangouts tar vi en prat med produktsjefen for Google Oversetter, maskinlæringsekspert Barak Turovsky i Silicon Valley. Han er ikke uventet strålende fornøyd med relanseringen.

– Bedre nøyaktighet er viktig, men enda mer slående er det at oversetteren nå er mer flytende. Det er særlig merkbart når du oversetter til eller fra språk som er svært forskjellige fra hverandre i syntaks og grammatikk. Selv om oversettelsen var teknisk riktig tidligere, kunne det ta et minutt for et menneske å forstå en maskinoversatt setning, selv om det bare tok 15 sekunder å lese den. Med den nye, mer flytende oversettelsen går det mye raskere å lese en tekst, påpeker han.

– Men dere kan fortsatt ikke se mer enn en setning av gangen. Hvis du trenger mer enn en setning for få nok sammenheng til å lage en riktig oversettelse, vil det jo bli feil også med denne nye modulen?

– Det er riktig. Det er regnekraft som er begrensningen. Men vi er bare i starten av denne reisen. Vi jobber nå med egenutviklet, ny maskinvare som gjør det mulig å ta hensyn til større og større del av sammenhengen, sier Turovsky.

Skummelt for oversetterne

Betyr den nye oversetteren at vi nå klarer oss uten mennesker til å oversette? Ika Kaminka er leder i Norsk Oversetterforening.

– Jeg er overrasket over hvor bra dette virker mellom fransk, tysk og engelsk. Dette er skumle greier, var det noen som sa her på kontoret da de så oversettelsen. De klarer for eksempel å skru helt om på syntaksen og ikke ha verbet på slutten på tysk, påpeker hun.

– At dette kan bli et fabelaktig redskap for kommunikasjon, særlig til og fra engelsk, er det ingen tvil om. Men det betyr ikke at maskinene kan skrive litteratur helt ennå. Det krever et øre for stil, klang og rytme, sier hun.

Vil vi alltid ligge etter engelsk?

Om norsk noen gang kommer på samme nivå som engelsk og de andre store språkene når det gjelder oversettelser, er uavklart. Torbjørn Nordgård jobber med språkteknologi i selskapet Lingit, og har tidligere vært professor i datalingvistikk ved NTNU.

– Jeg tviler sterkt på at det noen gang blir like bra mellom et stort språk som engelsk og et lite som norsk. Det har å gjøre med hvor mye data som er tilgjengelig, sier Nordgård.